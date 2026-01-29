Pese a que ya pasaron muchos años desde el regreso de la selección peruana a un Mundial, en Rusia 2018, aún se mantiene el debate sobre si Ricardo Gareca, el entonces entrenador de la blanquirroja, hizo bien en dejar fuera de la lista de convocados al histórico delantero peruano Claudio Pizarro. Sobre el particular, comentó el atacante nacional André Carrillo.

‘La Culebra’ ofreció una entrevista al medio ‘Pase Filtrado’ en el que aseguró que el goleador nacional, de exitosa carrera en el extranjero, debió ser parte de los citado al torneo de selecciones más importante y prestigioso. Para el ahora futbolista de Corinthians, el aporte tanto dentro como fuera del campo era necesario para afrontar el torneo.

“Claudio Pizarro debió estar convocado en el Mundial de Rusia. Fue un líder positivo, un crack y debió estar, 100%. Por todo lo que hizo por el país, el respeto que le tenían los rivales en el campo, su calidad, su jerarquía, por todo”, dijo Carrillo en el citado medio.

En esa línea, destacó que pese a los años que pasaron desde entonces, y que ya no comparten en los campos de juego ni en Videna, mantiene una excelente relación y reveló que en ocasiones suele comunicarse con él.

“Mi relación con Claudio es muy buena. Hace poco le escribí para llamarlo, vacilarnos y ver cómo estaba. A mí me gusta siempre llamar a la gente con la que he compartido”, contó el futbolista de 34 años.

Este fue el 11 de Perú en el debut en el Mundial 2018. (Foto: EFE)

Ante la consulta sobre si conversó con Gareca sobre la lista final de viajeros a Rusia, explicó que siempre mantuvo respeto y distancia de las decisiones del entrenador blanquirrojo, además que era uno de los elementos jóvenes del plantel.

“El jugador no puede interferir en las decisiones del DT. Yo en ese momento estaba chibolo, tenía 24-25 años. Ahí yo no podía hablar nada. Era un tema de los más grandes. Al entrenador no creo que le guste que se involucren en su trabajo. Hasta que dan la lista tú no sabes quiénes van, después ya está la lista hecha y nadie va a reclamar nada”, finalizó.

Con la confirmación de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana para los próximos años, es casi un hecho que Carrillo será de la consideración del brasileño que lo conoce bastante bien por jugar en la Liga de su país.

TE PUEDE INTERESAR