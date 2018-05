FIFA anunció la frase que acompañará a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 . Los hinchas eligieron por votación el eslogan que identificará a la bicolor durante su participación en la Copa del Mundo.

Los eslóganes ganadores, elegidos entre los 96 que se presentaron a la votación pública del 26 de abril al 14 de mayo de 2018, adornarán los autocares de las 32 selecciones nacionales en Rusia 2018.

Selección Peruana: esta es la frase ganadora:

El eslogan de la Selección de Francia será: Francia: VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!! (Vuestra fuerza, nuestra pasión. ¡Arriba Les Bleus!)

La frase ganadora que lucirá la Selección de Dinamarca será: Dinamarca: SAMMEN SKABER VI HISTORIE (Juntos hacemos historia)

La Selección de Australia llevará esta frase: Australia: BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD (Sed valientes, sed osados, Socceroos en verde y dorado)

Las tres opciones que se presentaron al concurso para elegir la frase que acompañará a la Selección Peruana en Rusia 2018 fueron:

-¡Estamos de vuelta! Acá viajan más de 30 millones de peruanos.

-Aquí viaja la unión de un solo país, ¡Arriba Perú!

-Millones de corazones con un solo sentimiento, ¡Contigo Perú!

Selección Peruana: mira el video que preparó FIFA con las frases ganadoras:

