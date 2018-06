Perú en Rusia 2018: hinchas peruanos le cantan a los chilenos en Moscú [VIDEO]

¡Los hinchas peruanos tomaron Moscú! La fecha del debut de Perú en el Mundial está a la vuelta de la esquina, por eso cada día más llegan a la capital rusa cientos de compatriotas ilusionados con el regreso de la bicolor a una Copa del Mundo.

Y, la mejor manera de hacer sentir la presencia peruana en las calles de Moscú es cantando: "Como no te voy a querer, como no te voy a querer, sí eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer".

Pero no es el único cántico que se escuchó. Hubo otro que fue dedicado a los fanáticos chilenos, que hoy lamentan no estar en Rusia 2018. Los peruanos adaptaron 'Bella Ciao', la canción icono de 'La casa de papel', la popular seria de Netflix.



Pero, una cosa es que te lo contemos y otra lo escuches y veas. Así que dale clic al video que acompaña la nota para que te ganes con ese momento.

Perú debutará ante Dinamarca este sábado a las 11:00 de la mañana en Saransk