Entre 2008 y 2012, Pedro Gallese fue suplente de Leao Butrón . Ambos jugaban en la San Martín, pero este último, en ese entonces arquero también de la Selección Peruana , era titular del equipo santo. Por eso, y lo ha dicho en más de una ocasión, el 'Pulpo' lo considera su referente.



Salvo contadas excepciones, el actual portero de Tiburones Rojos no tenía en ese entonces participación en Primera. Sin embargo, en los entrenamientos sí era fijo. Aunque no precisamente debajo del arco, sino más bien frente a él: la hacía de delantero. Y, según el '1' de Alianza Lima, le iba bien.

"Jugaba bien con la zurda. Era bueno con los pies. En las pichangas se llevaba a cualquier defensor, cuando era delantero. Nunca me hizo gol porque yo también salía a jugar, jaja. Tranquilamente pudo debutar en algún partido como '9'", contó a Depor .



De todas formas, Pedro Gallese supo ganarse un puesto en la Selección Peruana como arquero. Y Leao Butrón considera que su pupilo lo hace bastante bien. "Siempre tuvo buena predisposición para aprender. Su regularidad es clave. Me gusta que no es muy espectacular, hace lo justo y necesario, pero tiene como valor agregado que es rápido", nos dijo.

'San Leao' también reveló un secreto de su excompañero: "En la concentración comía bastante, pero nunca subía de peso. Siempre fue flaco". Eso sí, destacó que, más allá de su contextura física, tiene bastante potencia en los saques. "Y no solo es fuerza. Tiene muy buena técnica", consideró. Lo conoce bien.

