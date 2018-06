Perú en Rusia 2018: "Veremos a los guerreros de Gareca y ganaremos a Francia y Australia", dijo Cherquis

Tiene fe. Pese al traspié que sufrió la Selección Peruana en su debut en el Mundial Rusia 2018 ante Dinamarca, el argentino Gustavo Cherquis, periodista de DirecTV, confía que la bicolor se levantará y logrará su clasificación a la siguente fase de la Copa del Mundo.

El periodista que se convirtió en un defensor acérrimo del equipo de Ricardo Gareca considera que Perú no debió perder.



"El fútbol es muy injusto a veces. Perú no mereció irse con las manos vacías. Lo de Dinamarca fueron solo tres situaciones en el partido y no perdonaron. Luego estuvo abajo del arco Paolo y Carrillo, pero cuando la pelota no quiere entrar, no hay caso", indicó en Fútbol Total en DirecTV Sports.

Hizo todo para ganar. No debio quedarse con las manos vacias. Peru jugo un buen partido con puntos altos en Carrillo, Yotun, Cueva, Advincula y algo de Farfan. Paolo entro y se adapto rapido. Una pena. Habra revancha ante Francia. A seguir peleando. — GUSTAVO CHERQUIS (@Gustavo_che) 16 de junio de 2018

Por lo mostrado ante Dinamarca, Cherquis considera que la Selección Peruana tiene para pelearle de igual a igual a Francia.



“Vamos a ver otra vez a los guerreros de Gareca, van a sacar la cara por Perú, vamos a ganarle a Francia y Australia y vamos a pasar a octavos de final”, finalizó.

