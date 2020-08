Repasemos: una clasificación a un Mundial después de 36 años y una final en la Copa América Brasil 2019. Las buenas noticias alrededor de la Selección Peruana ya no son solo por alguna buena actuación de un compatriota en el exterior, sino por cómo funciona el colectivo de Ricardo Gareca. Desde Venezuela así lo reconocen.

El técnico de la ‘Vinotinto’, José Peseiro, mencionó -en una entrevista para AFP (vía Skype)- que “Sudamérica tiene equipos muy buenos, que siempre están ahí y tiene otros muy buenos que piden paso. Perú ha conseguido estar en el último Mundial luego de 36 años de ausencia. Es un ejemplo”.

Con relación a la chance de que las clasificatorias se desarrollen en Europa, el estratega de la Selección de Venezuela expresó: “Hay algunas propuestas. Si no se puede jugar allí (Europa), se puede jugar aquí. No sé qué posibilidad tienen de concretarse o si la Eliminatoria no va a comenzar en setiembre sino en octubre. A mí me gustaría en setiembre en Barranquilla (Colombia) y Mérida (Paraguay), porque sería consecuencia de una cosa muy buena: la pandemia estaría controlada”.

Postura de Conmebol

Gonzalo Belloso, Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hace algunas semanas confirmó que en principio la idea es que las Eliminatorias se realicen en setiembre y si se retrasa uno o dos meses, sí o sí se respetará el fixture. Es decir, la Selección Peruana debutará con Paraguay en Asunción y luego recibirá a Brasil.

Respecto a la posibilidad de que se juegue con público, el directivo de Conmebol dejó en claro que eso dependerá de las decisiones que tomen las autoridades de cada país.