El tema sigue generando polémica. Si Claudio Pizarro debió o no ser convocado al Mundial de Rusia 2018 es todavía un tema de debate y de posiciones encontradas no solo entre los hinchas de la Selección Peruana, también entre algunos de los jugadores. Y el último en dar su opinión al respecto fue Sergio Peña. El mediocampista del FC Emmen, ofreció una entrevista para ‘Full Deporte por Depor’ en la que aseguró que la presencia del ‘Bombardero’ hubiese sido buena para la ‘Blanquirroja’.

“Respecto a Claudio, sin dudas nos hubiera aportado muchísimo. El que tiene dudas de eso es porque no sabe de fútbol. Es el jugador que ha estado toda su carrera en Europa, ha ganado títulos que nadie ha ganado, entonces creo que Claudio pudo estar”, dijo Peña.

“Pero también sabemos que Claudio hubo mucho tiempo que no estuvo y los que estuvieron lo hicieron de la mejor manera”, añadió.

Sin embargo, aclaró que la última palabra es de Gareca y que la respeta, así como respetó el hecho de no ser convocado al Mundial, tras la habilitación y regreso de Paolo Guerrero.

“Y el profe (Gareca) tomó la decisión que tenía que tomar. No fueron los que no fueron, y porque el profe pensó que no tenían que ir, incluido yo y fueron los que el profe pensó que tenían que ir. El entrenador es uno solo, el que toma la decisión es uno solo. Las decisiones son difíciles pero hay que aceptarlas”, afirmó.

Jugadores del medio local

Por otro lado, Sergio Peña aseguró que los jugadores del torneo local están preparados para afrontar las Eliminatorias Qatar 2022, si finalmente Ricardo Gareca así lo decide. Aunque aclaró que él trabaja para ser parte de la Selección siempre.

Creo que los jugadores del torneo local están preparados para defender a la Selección Peruana. A lo mejor, están atrasados del fútbol europeo, pero creo que hay jugadores con experiencia”, señaló el jugador de FC Emmen.

