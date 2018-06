La Selección Peruana enfrentará este sábado a Dinamarca en su primer partido de Rusia 2018. Y, para aclimatarse, ambas llevan ya dos días en Saransk, ciudad que sorprendió a todos no solo por el frío (la temperatura llega a 8°C), sino además por una especie de bolitas blancas que flotan por el aire y se distinguen en el ambiente sin mayor esfuerzo.



Esas bolitas blancas, similares a un copo de nieve, pedacitos de algodón o pelusas, son en realidad polen y provienen de unos árboles llamados poplar. Existían también en Moscú, pero su presencia en Saransk es mucho más notoria en esta época del año y, de paso, mucho más molesta: afectan con problemas de respiración a quienes sufren alergia.

Así luce el polen que se aprecia en Saransk. (The Heart Thrills) Así luce el polen que se aprecia en Saransk. (The Heart Thrills) The Heart Thrills

De todas formas, para Ricardo Gareca su presencia no ocasiona mayor problema. Así lo confirmó en conferencia de prensa, luego de que un periodista ruso juntara bastante polen de poplar y le consultara por la incomodidad que pudiera generarle.

"El polvo (polen) es para los dos. No sé en qué grado pueda llegar a afectar. No tenemos gente alérgica, así que no vamos a tener problemas, me parece. En líneas generales es para las dos selecciones", respondió el 'Tigre'.

La Selección Peruana enfrentará a Dinamarca este sábado a las 11:00 am. (hora peruana) por el primer partido del Grupo C en Rusia 2018 . Mientras no haya alérgicos en el plantel blanquirrojo, todo estará bien.

