Perú vs. Francia: ¿cuánto dura el viaje en tren de Moscú a Ekaterimburgo?

El sol ya salió hace unas horas, pero a las 7 de la mañana, en punto, el tren hace su partida. Seguir a la Selección Peruana en un país más grande que el nuestro implica recorrer miles de kilómetros para alentar a la bicolor. Son 26 las horas que separan a Moscú y Ekaterimburgo en tren, y Depor está ahí para contarlo.





Las habitaciones son chicas y para cuatro personas. Si tienes suerte, no te tocará un extranjero que no hable tu idioma o tenga costumbres distintas. La vista por las ventanas es lo mejor del viaje: los paisajes rusos son una maravilla natural de color verde por donde mires. El sol es distinto al estar al otro lado del mundo, no te sigue y se va alrededor de las diez, que no se le puede llamar noche.

Las cosas son muy ordenadas y estrictas en el tren. Dos paradas, muy al detalle con la hora, permiten estirar las piernas. Los policías vigilan los vagones que, en este caso, han sido conquistados por peruanos. La cafetería fue convertida en una pequeña embajada nacional, con el inflatable salsa o sus cervecitas con los amigos.

Perú y Francia se enfrentan este jueves, a las 10:00 de la mañana (hora peruana) en el Ekaterimburgo Arena.

Por Eduardo Combe, enviado especial

