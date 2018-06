Antes de viajar a Rusia con todo el equipo de Depor para cubrir el Mundial, les traigo mi predicción del partido entre Perú y Suecia , que significará el último amistoso de preparación de la bicolor previo a la Copa del Mundo.

Desde que me confirmaron para ir al Mundial estoy embalado. La semana pasada acerté en mi pronóstico y esta vez no será la excepción. ¿No me crees? Aquí te dejo el video del amistoso ante Arabia Saudita por si te quedan dudas.

Perú vs. Suecia se enfrentan en partido amistoso rumbo a Rusia 2018

Desde que me cambiaron el apelativo por Yimesku estoy dando la hora. Soy el Nostradamus de la pelotita. La voy a romper en la Copa del Mundo. No solo eso, voy a conquistar muchos corazones. Eso no lo duden.

Ya menos palabras porque tengo que alistar mi maleta para irme de viaje con el director técnico de Depor y toda la gente que la va romper con la cobertura del Rusia 2018. Checa el video y gánate con mi predicción.

