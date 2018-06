El nombre de Ricardo Gareca suena fuerte en Argentina para reemplazar a Jorge Sampaoli. La campaña de la albiceleste no ha sido buena hasta el momento en el Mundial Rusia 2018 y más de uno quiere al entrenador de la Selección Peruana en el puesto.

La Federación Peruana de Fútbol quiere a toda costa renovar su contrato y el DT pidió dialogar sobre el tema cuando Perú termine su participación en la Copa del Mundo.

¿Perú o Argentina? Juan Carlos Oblitas habló sobre el futuro de Ricardo Gareca

La idea se convertirse en el entrenador de la selección de Argentina ha pasado por la cabeza de Ricardo Gareca más de una vez y así se lo hizo saber al diario Clarín en una entrevista que publicó el medio argentino en noviembre de 2017.

Aquí recordamos las palabras del entrenador de la bicolor cuando el periodista Waldemar Iglesias y Guillermo Tagliaferri le preguntaron: Luego de lo logrado en Perú, ¿te seduce dirigir algún día a Argentina?

Periodista de Fox Sports sobre la Selección Argentina: "Es más fácil que venga Ricardo Gareca" [VIDEO]

"Es algo que determinará el destino o la coincidencia. Me preparé para dirigir a la Selección Argentina, en los últimos tiempos me preparé para cualquier tipo de desafío", dijo el entrenador.

"Los cinco años en Vélez con varios títulos, seguir en Palmeiras aunque no me fue bien, la Selección de Perú... el destino te pone en su lugar en el tiempo justo. No sé si pasará. No tiene que haber nadie en el cargo, o yo no tengo que estar laburando...", añadió en aquella oportunidad. ¿Habrá llegado el momento?

La nota en Clarín. La nota en Clarín.

DEPOR EN RUSIA 2018

LEE TAMBIÉN