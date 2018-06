Aldo Corzo ya sabía que, él tirarse de cara en el partido ante Colombia, generaría una falta. Aunque pudo ser solo adrenalina, el jugador de la Selección Peruana lo dejó bien claro: sabía que ganaría un foul a favor del equipo.

"Juegue lo que juegue, lo juego con todo, sea partido de Play o de fulbito. No puedo jugar y disfrutar sin dar todo de mis posibilidades. Siempre fastidio con 'eres pecho frío', porque sé que eso a mí no me pueden decir. Me pueden decir muchas cosas y normal, yo las acepto, pero jamás pecho frío", dijo a La Banca.

La 'Muelita', quien lucha con Luis Advíncula por el puesto de lateral derecho, espera emigrar tras el papel de la Selección Peruana en Rusia 2018 . "Es lo único que me falta para estar contento conmigo, con mi vida. Estoy en el punto límite. Quiero jugar en el extranjero. Llegar a ciertas ligas a esta edad (29 años) es difícil y soy realista. Ojalá se me dé la oportunidad", aseguró.

Además, y aunque el retiro aún está lejano, confesó que al 'colgar los chimpunes' le gustaría ejercer su máster en gerencia deportiva. "Ahorita no me veo como director técnico, pero sí me gustaría estar ligado al deporte. Siempre lo he estado. No sé qué pasará, pero creo que seguiré en el deporte", afirmó. Eso, claro, es hablando a futuro. Todavía hay Aldo Corz o para rato.

