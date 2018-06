La Selección Peruana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial, pero se despidió con una victoria frente a Australia. Un triunfo que fue aplaudido y reconocido por todos. El prestigioso New York Times le dedicó un espacio al partido con la pluma del escritor y periodista peruano Toño Angulo Daneri.



"Acaba de terminar el partido cuando Robert Olivares se abraza a sus hermanos Javier y Boris y llora. Llora contento. Llora con ganas. Llora tembloroso y a cara descubierta. Está afónico y enrojecido, empapado de sudor bajo los húmedos 32 grados de Sochi, pero todavía le quedan restos para cantar “Contigo, Perú”, la canción con la que miles de peruanos viajeros están despidiendo a su selección en el Mundial de Rusia 2018".

“Sobre mi pecho / llevo tus colores / y están mis amores / contigo, Perú. / Somos tus hijos, / y nos uniremos / y así triunfaremos / contigo, Perú”.



"No solo a los Olivares les han ganado las lágrimas tras el único triunfo que se llevará la selección peruana de vuelta a su país. Después de dos derrotas con sabor a mala suerte ante Dinamarca y Francia, ambas por un apretado y para muchos injusto marcador de 0 a 1 después de lo que Perú hizo en el campo, la Blanquirroja al fin ha sumado tres puntos ganándole con autoridad a Australia por 2 a 0".

"Tres puntos que no sirven para pasar a octavos, pero sí para renovar el imaginario simbólico mundialista de un país futbolero y con debilidad por el buen toque".



“A triunfar, peruanos… / Que se haga victoria / nuestra gratitud. / ¡Te daré la vida / y cuando yo muera, / me uniré en la tierra / contigo, Perú!”.

