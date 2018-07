Los videojuegos de fútbol tienen una ventaja frente a los que tienen una dinámica en modo historia: puedes jugarlos una y otra vez sin aburrirte si es que tienes un buen amigo en el otro mando. Claro, siempre y cuando no lo humilles hasta el punto de lo insoportable. Digamos que existe cierta ética de caballeros cuando se trata de la sana competitividad frente a la consola de la SNES .



Los "niños rata" de hoy no saben lo que era antes: jugar en el 'vicio' junto a tus amigos -o conocidos de otro barrio- y escuchar los comentarios en persona ponen a uno realmente nervioso. Cada gol se gritaba como si fuese el último, aunque con respeto para no empezar una pelea en casa ajena. Éramos así de impulsivos.



Lo que sí recordarán es que habían ciertas cosas que -de lograrlas- podías humillar a cualquier jugador de International Superstar Soccer . El solo hecho de ejecutar las siguientes jugadas te posicionaban en lo más top del ranking vecinal, pero si te las hacían, simplemente eras el hazmerreír del barrio.



Gol de arquero



Hoy en día ya es casi imposible meter un gol de arquero dominando el balón por toda la cancha. En la SNES , solo si eras realmente bueno, podías hacerlo con un perfecto dominio de la dirección. No habían imposibles. Suma puntos si anotas con llevadita al arquero.



99 goles



Un truco bastante curioso en el International Superstar Soccer Deluxe . Lo que debías hacer es aprovechar un glitch del videojuego desde un saque lateral para escabullir un jugador por detrás del arco rival; todo un clásico que a simple vista de pantalla te hace notar como el mejor de todos.



Gol de mitad de cancha



Un problema con International Superstar Soccer era que el diseño de los arcos no era proporcional al tamaño de los jugadores. Esto hacía que un disparo desde un lugar específico de la cancha justo cayera en un espacio en el que el arquero (guiado por la IA) jamás podía llegar. En toda me vida, creo que me salió dos veces.



Gol olímpico



¿Se acuerdan del truco? Recuerdo que era pegar la flecha de lanzamiento a la línea del arco y dar tres golpes muy pequeños a la flecha al sentido contrario, pateabas como dando un centro y el balón ingresaba mágicamente. Solo un maestro la hacía.



Llevada de arquero



Un gol con llevadita al arquero supone que lograste atravesar toda la defensa sin problemas y te luces con este detalle. La manera más fácil de hacerlo -por lo que recuerdo- era ubicarse en el centro del área e ir en diagonal a toda velocidad en dirección al arco. En algún momento, el arquero se lanza al vacío y te deja el arco para ti solo.



HUMILLACIÓN MÁXIMA: bicicleta al arquero y anotar de chilena



Recuerdo haber visto tremenda jugada al hermano de un viejo amigo y nunca me olvidaré, porque me la hicieron a mí... dos veces. La jugada era irse al encuentro contra el arquero y cuando este se lance a los pies, hacer la bicicleta y luego -con el balón en el aire- ejecutar la chilena. Un golazo del recuerdo.