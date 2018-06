Los gamers de ahora no saben lo que era conseguir videojuegos en la década de 1990, especialmente si contabas con un Super Nintendo y esperabas cada Navidad o cada cumpleaños para que tus padres te regalen un solo juego por año.



Aún así la decisión sobre qué juego debías elegir era fundamental a la hora de imaginar tus ratos libres durante los próximos 365 días. No había margen de error.



Si tenías un hermano (más aún si es menor), olvídate de comprar un videojuego "de uno". Las alternativas eran prácticamente tres: los juegos de lucha , de carreras y de fútbol .



La primera alternativa estaba dominada por la saga Street Fighter , no había más vuelta que darle. A menos que tus padres te hayan permitido violencia extrema (para la época) con Mortal Kombat . Solo algunos tuvieron esa suerte.



El juego de carrera por excelencia era Top Gear I . Todos coincidimos que la secuela es cualquier cosa, a pesar de contar con personalizaciones al vehículo. Además, ¿no me digas que la canción del intro de Top Gear I no te inyecta nitro en las venas?



Por último, pero no menos importante, en los videojuegos de fútbol hubieron muchas alternativas, pero solo unas pocas muy interesantes. Las diferencias gráficas entre las opciones más populares no eran tan determinantes teniendo en cuenta la capacidad de la SNES .



Lo importante era saber elegir qué tipo de jugabilidad era la más entretenida y cuál era el juego más voceado entre los amigos. También podías al 'vicio' de tu para comparar y afinar tu criterio a la hora de elegir tu videojuego favorito. Ya si tenías plata te debas el lujo de comprarte las revistas de Nintendo .



Aquí comparto tres videojuegos clásicos de fútbol para la SNES que de seguro estaban en tu lista de Navidad o de cumpleaños. Agárrate que estás por sentir la nostalgia.



International Superstar Soccer - 1994



Un clásico de Konami que nos acompañó desde la SNES hasta la Xbox , pasando por la PlayStation , PlayStation 2 , Nintendo 64 , Game Boy Advance y GameCube . Prácticamente inolvidable con todas sus entregas para la SNES.

FIFA International Soccer - 1994



Videojuego desarrollado por Extended Play Productions de Electronic Arts Canadá y publicado por Electronic Arts (EA). Muchos lo recuerdan por el nivel de la animación de los jugadores y el display en general, detalles que lo hicieron más prolijo que la competencia.



Super Soccer - 1992



Cómo olvidarse de este juego por su singular encuadre desde el arco. Prácticamente era como jugarlo desde las gradas populares de cualquier estadio. Desarrollado por Human Entertainment , Super Soccer contaba con modos de exhibición y torneo. Eso sí, no fuiste tan bravo si es que no llegabas a derrotar al equipo Nintendo .



Seguro te preguntarás qué fue de Super Campeones , Fútbol Excitante y Fútbol Peruano . Tranquilo, esos juegos merecen su propio espacio para comentar largo y tendido.