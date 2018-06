Suecia vs Suiza chocan el martes 3 de julio en partido de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 desde el estadio de San Petersburgo. El partido está programado para las 9 de la mañana (hora peruana, mexicana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales convencionales y en HD de Latina, DirecTV, Telemundo y Sky Sports. Revisa la lista de canales en otros países.

PAÍS HORARIO CANALES Perú 09:00 Latina, DirecTV Panamá 09:00 RPC TV, Telemetro, Cable Onda Sports, TVM ax Costa Rica 08:00 Teletica, Sky, Movistar Argentina 11:00 DirecTV, TyC Sports, TV Pública México 09:00 SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Uruguay 11:00 DirecTV Colombia 09:00 DirecTV, Caracol, RCN Ecuador 09:00 RTS , DirecTV Chile 10:00 Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Bolivia 10:00 Red Uno, COTEL , COTAS TV, Tigo Sports EE.UU. (Nueva York) 10:00 Fox Sports, Telemundo EE.UU. (California) 7:00 Fox Sports, Telemundo España 16:00 Cuatro, ZDF (M+ Astra)

Suiza consiguió su objetivo mínimo de avanzar el Mundial Rusia 2018 pese a las desconcentraciones que, por momento asaltaron a la 'Nati', ante una Costa Rica que le puso en una situación difícil, señaló el entrenador Vladimir Petkovic tras empatar 2-2 ante 'Ticos'.



El entrenador advirtió que su equipo es muy "ambicioso" y que pasar a octavos era el "objetivo mínimo". Ahora irán por más.



"La tendencia es que no perdemos partidos, esto me alegra. A veces los jugadores no están jugando bien, pero el equipo es lo suficientemente fuerte para ganar", señaló el entrenador de la Selección de Suiza en rueda de prensa, tras el partido disputado en Nizhni Nóvgorod.

Así llega Suecia

Suecia "atropelló" a México (3-0) en uno de sus mejores partidos en muchos años en un Mundial, acabó primera de grupo y sueña con prolongar su viaje en el torneo.



El entrenador de Suecia, Janne Andersson, dijo que se conmovió por el esfuerzo y la lealtad de sus jugadores, que se recuperaron de una cruel derrota ante Alemania para vencer a México. Pocos habrían anticipado que Suecia podía encabezar las posiciones cuando Toni Kroos batió la valla del equipo nórdico en tiempo de descuento en Sochi.