Técnico de Islandia: "Las jugadores prestán más atención que los jugadores"

"Nunca le pediría a un jugador que le haga marca personal a Lionel Messi . Es ponerle un reto imposible". Heimir Hallgrímsson no esconde la idea de juego de Islandia detrás de discursos grandilocuentes. Este técnico de 50 años habla claro y sencillo de aquello que le exige a sus jugadores en la cancha. Luego de causar sensación en la Eurocopa 2016, el equipo islandés de prepara para Rusia 2018 , el cual será el debut del país en una Copa del Mundo.

Islandia está en el Grupo D, junto a Argentina, Croacia y Nigeria. En una entrevista realizada por Juan Irigoyen, publicada este domingo por el diario argentino La Nación , Hallgrímsson analizó el fenómeno Lionel Messi y explicó el tipo de juego que en Rusia 2018 exhibirá su selección .

- La Nación: Antes de tomar la selección, pasó por el fútbol femenino. ¿Podría explicar, si es que existen, las diferencias?

- Hallgrímsson: Sí que existen. En las juveniles eres un educador. Y cuando entrenas a un equipo de alto nivel, el reto más grande es que todos estén felices, que puedan rendir al máximo. Ese es el rol de un seleccionador porque no puedes mejorar mucho la técnica ni el estado físico de un futbolista. Entrenar a mujeres tiene un lado más psicológico. Tienes que hablarles diferente.



- La Nación: ¿Tiene algún ejemplo?

- Hallgrímsson: Sí, ellas escuchan más, prestan más atención. Y eso hace que tengas que tener más cuidado. Los hombres van y juegan, sin importarles lo que les dijiste. Pero la mujeres, son más sensitivas. Por ejemplo, si yo critico algo en el vestuario la mujer piensa: "Seguro que está hablando de mí". El hombre, en cambio: "Seguro que habla de otro".



- La Nación: ¿Tiene la explicación de la gesta que consiguió Islandia ?

- Hallgrímsson: Conocemos nuestros sistemas, que pueden ser 4-3-2-1, 4-1-4-1 o 4-4-1-1, y nos funcionan. Cuando dejen de funcionarnos, los cambiaremos. Nos sentimos cómodos defendiendo. Las estadísticas dicen que si jugamos contra Argentina, o un equipo de esas características, vamos a tener la pelota un 30 o 35 por ciento del tiempo. No nos importa. Mientras que otros crecen en confianza cuando atacan, nosotros lo hacemos cuando defendemos. Cuando el rival tiene dificultades para entrarnos, Islandia crece como equipo.



FIFA 18 incluyó la celebración vikinga de Islandia

- La Nación: ¿Es más fácil defender que atacar?

- Hallgrímsson: Si defiendes el 65% del tiempo tienes que estar organizado, tienes que estar concentrado y ser disciplinado. Esa es nuestra identidad. Si no tuviésemos estas cualidades, no funcionaríamos como equipo.



- La Nación: ¿No es aburrido para el futbolista jugar sin la pelota?

- Hallgrímsson: En Argentina se vive totalmente diferente a Islandia. El Barcelona hace lo que hace porque tiene a los mejores jugadores del mundo, los más talentosos. Sin decirles nada, ellos van a tener la pelota. Si nosotros queremos ganar, tenemos que aceptar que no vamos a tener la pelota. Por eso nunca hablamos de que un partido puede ser aburrido. No es aburrido para nosotros jugar contra Argentina, no es aburrido ir a Rusia 2018 .



- La Nación: ¿Existe el plan para frenar a Lionel Messi ?

- Hallgrímsson: Seguramente hay un montón de entrenadores que ya pensaron en cómo frenar a Lionel Messi. ¿Lo han logrado? ¿Fue porque Messi no jugó bien o porque había un entrenador inteligente en el otro equipo? Tenemos nuestro sistema defensivo, quizá funciona, quizá no. De lo que sí estoy seguro es de que no le haría una marca personal. Nunca le pediría eso a un jugador. Es ponerle un reto que es imposible para un jugador. Tenemos que hacerlo todos juntos, como hacemos todo. Defender como una unidad.



- La Nación: ¿Le sigue sorprendiendo?

- Hallgrímsson: Lionel Messi es uno de los fenómenos, uno de esos dos o tres jugadores de la historia del fútbol que puede hacer magia con la pelota. Es esa clase de futbolista, como Pelé o Maradona, que no necesitan de un equipo para ganar un partido. El mundo te los regala para que los disfrutemos. A mí, lo que me sorprende de él es su consistencia. Nunca se lesiona, nunca está cansado, siempre juega los 90 minutos, siempre es el mejor. Es algo muy extraño.