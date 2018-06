No todo es fútbol en la etapa de preparación para el Mundial Rusia 2018 . Al menos, no en Suiza donde los jugadores del cuadro helvético dejaron un rato el balón para volver a las aulas y aprender ruso y no estar perdidos durante su presencia en el Grupo E del próximo torneo FIFA.

Con la presencia de Michael Lang, Johan Djourou, Yann Sommer, Roman Burki, Granti Xhaka y Breel Embolo, la Selección de Suiza tuvo sus clases particulares de ruso en el que la pasaron bien y se muestran contentos. Ellos, como las otras 31 selecciones ya están en la cuenta regresiva para el inicio del Mundial.

Sabor agridulce: España sigue invicto con Lopetegui pero a costa de un empate ante Suiza

Suiza viene de empatar el último domingo contra España por 1-1 en amistoso disputado en Villarreal, provincia de Castellón y el técnico Vladimir Petkovic dijo que el resultado lo dejó contento pero hubo cosas que no.

"Estoy contento con el resultado aunque no del todo. Lo más importante es que hemos sabido resistir a un equipo fuerte y demostrado de lo que somos capaces pero hay que dar a estos resultados la importancia que tiene y no más", explicó.

Suiza recibirá a Japón el viernes en su último juego amistoso antes de iniciar actividades en Rusia frente a Brasil el 17 de junio como parte del Grupo E. Luego se mide con Serbia el 22 de junio y con Costa Rica el 27.



Redacción Depor / EFE / AFP