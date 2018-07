Es hasta aquí, la gran figura de Uruguay en el Mundial Rusia 2018 , y también la gran incógnita para Tabárez de cara al duelo frente a Francia por cuartos de final. En plena competencia de la Copa del Mundo, la figura de Edinson Cavani sigue dando mucho de que hablar, pero ya no por los goles que le marcó a Portugal o por si se llegará a recuperar de su lesión, sino por una emotiva carta que va dirigida a él mismo cuando solo tenía 9 años.

Al igual que lo hicieron Lukaku y Di María, la misiva fue publicada por en 'The Player’s Tribune' , en la que revela pasajes desconocidos de cómo fue su infancia, y compara esa etapa con su presente repleto de premios y conquistas.



"Querido Edinson de nueve años. Le escribo estas líneas al chico que en el barrio todos llaman 'Pelado'. Cuando eras un bebé no tenías demasiado pelo. Y te fue creciendo muy de a poco. Una cagada, pero no había demasiado que pudieras hacer al respecto. Así que, gracias a la creatividad de tu familia, siempre fuiste 'Pelado'" , comienza el texto.

Su primer ídolo, Batistuta

El jugador del PSG revela que el cambio de sobrenombre y su negativa a seguir visitando la peluquería fue gracias a quien fuera su inspiración en los años 90: el argentino de frondosa cabellera Gabriel Omar Batistuta .



"Y de a poco, empezará a parecerse cada vez al magnífico Batigol. Cuando esté corriendo en un campo de juego, con su pelo largo tirado hacia atrás y sujetado por una gomita, será lo mejor que hayas visto" , cuenta.

El gol del helado

Cavani relata cómo fue su dura infancia en Salto -su ciudad natal-, la difícil situación económica de su familia, y los constantes cambios de domicilio que a la larga fueron forjando su carácter. Pero recuerda con especial motivación, un momento que para él siempre será único: el 'Gol del Helado' .



"Es motivación pura. La idea fue de los organizadores del campeonato juvenil de Salto. ¿Cómo se hace para tener motivados a un montón de gurises de seis años sin importar cómo vaya el partido?



Poniendo la regla de que el chico que haga el último gol del partido se lleva un helado" , explica.



Para el delantero uruguayo, no había mayor y mejor motivación que marcar ese gol pare recibir un helado, incluso así el partido quedara 8-1 en contra.

Las cosas materiales

Finalmente, Cavani reflexiona que pese a las carencias que sufrió de niño, reconoce que ninguna etapa de su vida fue más feliz que esa, incluso por encima que la actual con todos los millones que gana, pues no goza de la libertad que gozaba en su infancia.



"Cuando eres un niño, tienes esta sensación de que la persona más exitosa es la que tiene más cosas. Cuando creces, te das cuenta que la persona más exitosa es la que tiene la sabiduría para vivir la vida" , cuenta el 'Matador'.