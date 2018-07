El defensa de Francia Raphael Varane , autor del primer gol de su selección en el partido de cuartos de final ante Uruguay , destacó que Antoine Griezmann "la puso perfecta", para que pudiese rematar de cabeza.



"Griezmann botó perfectamente la falta, tal y como le pedí justo antes de sacarla. Es magnífico marcar en cuartos de final. Es una sensación difícil de describir", dijo.



Tras año y medio sin meter un gol y tres años sin marcar un gol con Francia, Varane consiguió un tanto "en un momento clave".



"Me decía que iba a venir en un gran momento y ha llegado en cuartos de final, pues mejor, pero no hay que bajar los brazos", apuntó.



Cuatro años después de la derrota con Alemania, cuando Varane no pudo defender a Matts Hummels en el único gol del partido, el central "bleus" dijo: "Aquel error es parte de mi carrera y ahora es un momento feliz".



Terminó la entrevista con FIFA TV con un mensaje: "Hemos venido a por la copa". EFE