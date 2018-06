Uruguay vs Uzbekistán : se enfrentarán este jueves 7 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo por un amistoso internacional FIFA previo a Rusia 2018 . Este será el último encuentro preparatorio para el Mundial del elenco charrúa (transmisión vía VTV). Sigue todas las incidencias en la web de Depor.



El equipo dirigido por Óscar Tabárez busca llegar a Rusia 2018 con una victoria que le permita seguir amoldando el equipo de cara al debut frente a Egipto, el próximo 15 de junio. Uruguay está en el Grupo A también junto a Rusia y Arabia Saudí.

Uruguay vs. Uzbekistán: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 6:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. España 1:00 a.m.

Si bien aún no hay confirmación respecto al once titular, la Selección de Uruguay contará con sus dos jugadores estrella: Edinson Cavani y Luis Suárez en la delantera. La zaga, estará conformada por la dupla del Atlético Madrid, Diego Godín, capitán de la 'Celeste', y José María Giménez.



Las principales dudas del equipo para el encuentro amistoso previo, así como también para el debut en la Copa del Mundo, están en el medio campo, donde se especula que estarán Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira, del Inter, Juventus y Sampdoria, respectivamente, junto a Nahitán Nández, del Boca Juniors.



Por su parte, Selección de Uzbekistán , que no se clasificó al Mundial en las eliminatorias de Asia, viene de caer en su último amistoso internacional ante Irán por 1-0.

Uruguay vs. Uzbekistán: probables alineaciones

Uruguay : Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Varela; Nández, Bentancur, Torreira, Vecino; Cavani y Suárez.



Uzbekistán : Ergashev; Tursunov, Otakhonov, Khamrobekov, Komilov; Ashurmatov, Turg'unboyev, Ganiev, Sidikov; Masharipov y O'rinboev.