Salió con la pierna en alto. Dolido. Como si la eliminación hubiera sido de Argentina y no de Colombia. Diego Maradona arremetió contra la FIFA luego de la anulación del gol de los 'Cafeteros' y posterior adiós del Mundial Rusia 2018 . A través del programa De la mano del 10 , de TelesurTV, y cuyo video se popularizó en YouTube , el 'Pelusa' cuestionó el arbitraje.

"Le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya 'googleándolo' no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y con las cosas que se jugaba el pueblo colombiano", explicó Diego Maradona en la edición del martes del programa.

La reacción furiosa de Maradona con el arbitraje del Colombia-Inglaterra. (Getty Images / YouTube)

El argentino continuó con su discurso y recordó un antecedente del juez en cuestión. "Yo tengo clarísimo lo de este árbitro: Geiger, un americano. Qué casualidad que fue quien inventó un penal para Brasil. Nigeria ya lo acusó ante FIFA y le dieron seis meses de suspensión. Y parece que (Pierluigi) Colina, que siempre como árbitro me pareció un tipo bárbaro, como designador de árbitros no me parece bueno", agregó.

Por último, Diego Maradona reveló una conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, previo al Mundial. "Esto hay que denunciarlo. Yo como capitán de las leyendas le digo a Infantino que esto no puede quedar así. Es un error fatal contra todo un país. Aquí no importa quién lo diga. Importa a un pueblo que hoy estaba esperanzando e ilusionado. Esto debe ser más transparente", concluyó.

Recordemos que Colombia, el martes reciente, perdió en penales ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El partido terminó empatado a un gol en tiempo extra, por lo que la llave se tuvo que definir desde los doce pasos.