Brasil se prepara para hacer su debut el próximo 17 de junio ante Suiza en el Mundial Rusia 2018 . Los de Tité esperan llegar con todas sus figuras a punto; sin embargo, uno peligra, Fred , que no completó el entrenamiento. Las imágenes ya son virales en YouTube .

El reciente fichaje del Manchester United , fue golpeado por Casemiro que se barrió para quitarle el balón, pero terminó impactando el tobillo derecho del volante, por lo que tuvo que salir rangeando del campo de juego.

Hasta el momento no se conoce el diagnóstico de la lesión de Fred . El doctor Rodrigo Lasmar confirmó que “tiene un golpe en el tobillo”, pero también explicó que “en este momento es demasiado pronto para decir nada sobre él”.

Las imágenes que ya son viral en YouTube y los hinchas no paran de compartir, muestran que no existió ningún tipo de 'mala leche', pero Fred no pudo terminar la práctica. Solo queda esperar los resultados de los análisis.