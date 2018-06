Argentina es uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo en Rusia 2018. Los hinchas albicelestes confían en su equipo pero nunca está de más unas recomendaciones, como las que realiza un hincha que ya es viral en YouTube .

En el pedido, el fanático argentino le pide a gritos a Jorge Sampaoli que se enfoque en el Mundial y que ya se de por clasificado a los octavos de final por el bajo nivel de sus rivales en el Grupo D.

"Islandia no existe. Son once habitantes. Se resfría uno y juegan con 10. Nunca pudieron jugar un amistoso entre ellos porque no llegaron a 22", grita el fanático que ya es viral en YouTube.

"Croacia. No existe Croacia. Sin ninguna historia futbolística. Ni camiseta tienen, usan un mantel", agregó.

La selección argentina ha realizado este martes su penúltimo entrenamiento en las instalaciones del FC Barcelona en Sant Joan Despí antes de viajar el jueves a Israel para jugar un partido amistoso.



La disputa de ese encuentro ha motivado la protesta de un pequeño grupo de apoyo a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel, una reivindicación para que Argentina no juegue ese partido.