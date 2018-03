No es necesario verlo en la cancha para que Lionel Messi llame la atención. Aun cuando no está en el terreno de juego, el crack se roba siempre las miradas. No fue la excepción en Mánchester, como se puede ver en un video de YouTube. El astro del Barcelona provocó la locura en las calles de esa ciudad inglesa.

A su llegada al Etihad Stadium, decenas de fanáticos esperaron a la delegación argentina así cómo a Lionel Messi, para recibirlo con una ovación y corear su nombre en repetidas veces. Como se ve en YouTube , el hecho de tener a escasos metros al jugador incrementó la emoción de todos.

Lionel Messi, capitán y estrella de la selección argentina, no entró el reciente viernes en la convocatoria para el partido amistoso contra Italia por unas pequeñas molestias en los abductores, aunque todo apunta a que llegará a tiempo para el encuentro el próximo martes contra España en Madrid.



El rosarino, junto al seleccionador, Jorge Sampaoli, y a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), creyó conveniente no arriesgar, por lo que no se vestirá de corto frente a la 'Nazionale'.



Lionel Messi, uno de los grandes reclamos del amistoso en Manchester, ha asegurado no obstante que es "optimista" y que confía en llegar a tiempo al amistoso del próximo martes en el Wanda Metropolitano contra España.