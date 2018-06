Argentina es uno de los grandes candidatos para el Mundial Rusia 2018 . A pesar de no tener mucho tiempo juntos, los de Sampaoli tienen un plus y este es Lionel Messi , quien no se cansa de anotar goles espectaculares como el de hoy en los entrenamientos que ya es viral en YouTube .

El '10' albiceleste practicó tiros libres desde la media luna del área. Tomó el balón y, literalmente, la puso donde quiso. Chocó en el palo izquierdo e ingresó al arco. Willy Caballero que se encontraba en la portería no tuvo nada que hacer.

Argentina se prepara en Barcelona para su debut en la Copa del Mundo ante Islandia el próximo 16 de junio por el grupo D. Lionel está entonado y nos regala cada semana goles que son inmediatamente virales en YouTube .

El equipo argentino volverá a entrenarse mañana por la tarde en un horario todavía por confirmar. El combinado albiceleste permanecerá en Barcelona hasta el próximo 7 de junio, ya que ha decidido adelantar un día su viaje a Israel para jugar en Jerusalén ante la selección israelí.



EFE