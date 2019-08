"Apache: la vida de Carlos Tevez": el trágico final del mejor amigo del crack argentino

"Apache: la vida de Carlos Tevez” | Darío Cabañas Coronel |Neflix |La infancia y adolescencia de Carlos Tevez no fue fácil. El futbolista argentino creció en medio de disparos, drogas, corrupción, y la violencia que caracterizaba al barrio Fuerte Apache, donde se grabó gran parte de la nueva bioserie de Netflix, producción dirigida por Adrián Caetano.

La serie "Apache: la vida de Carlos Tevez” cuenta la difícil vida del deportista argentino desde su nacimiento hasta que se transformó en futbolista profesional. La producción cuenta con ocho episodios en su primera temporada, que ya se estrenó en Netflix el pasado el viernes 16 de agosto.

La producción está ambientada en los años 90 y narra varios episodios de la dura infancia de Carlos Tevez, desde su grave quemadura que lo mantuvo en terapia intensiva durante casi dos meses, el abandono de su madre biológica, la adopción por parte de sus tíos, y su difícil camino desde All Boys hasta Boca Juniors.

"Como no me podía criar y estaba re loca todo el tiempo, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá. A mi mamá, Fabiana, la veo, recuperé la relación hace 5 años", explicó Carlos Tevez en una entrevista con el programa “Animales Sueltos”.

Otro de los puntos más llamativo de la serie se centra en el mejor amigo del ídolo de Boca Juniors: Darío Coronel, alias “Cabañas”, con quién compartió su infancia y adolescencia en el peligroso barrio Fuerte Apache. Muchos dicen que le veían más futuro que a Tevez, sin embargo, su vida terminó mal. Se dedicó a delinquir y terminó suicidándose, acorralado por la Policía.

¿QUIÉN ERA EL MEJOR AMIGO DE CARLOS TEVEZ?

Su nombre era Darío Coronel, pero todos en el Fuerte Apache le decían Guacho Cabañas porque era parecido a Roberto Cabañas, un delantero paraguayo que jugó en Boca Juniors en 1995. Era el mejor amigo de Carlos Tevez. Ambos nacieron en 1984, vivían en el mismo barrio, fueron a la misma escuela y fueron la dupla infantil más goleadora de la historia del club All Boys de Buenos Aires.

Todos en su barrio dicen que fue mejor que Tevez. Hacía más goles que él, lo elegían mejor jugador más veces que él, hasta fueron juntos a probarse a Vélez Sarsfield y solo escogieron a Guacho. Tenía un futuro prometedor en el fútbol.

Tevez y "Cabañas" hacían todo juntos, compartían Navidad, Año Nuevo, y varios momentos especiales. Sin embargo, a los 17 años, su fiel compañero murió trágicamente. La noticia destrozó al ídolo del Boca.

Cuando el argentino estaba en un vuelo de regreso a Buenos Aires, su tío al que llama "papá", le dio la dolorosa noticia: "Cabañas" se había suicidado de un disparo en la sien, al quedar rodeado en una persecución policial.

"Estábamos todo el día juntos. Íbamos al club, a la canchita del barrio, al colegio, a todos lados... Fue un golpe muy duro para mí. La última vez que lo vi presentí que era nuestra despedida", contó Tevez en una conversación con Susana Giménez.

TRÁGICO FINAL: VIOLENCIA Y DROGAS

Los problemas de Darío Coronel, alias “Cabañas”, comenzaron cuando aspiró pegamento por primera vez. El Poxi-ran era el paco de los noventa. A partir de ahí, una cosa lo llevó a la otra: el consumo a la adicción, la adicción a sus primeros robos, los robos a los institutos de menores.

Darío Coronel acabó por meterse a tiempo completo en las pandillas y la delincuencia. Asaltaba casinos y establecimientos diversos. Llegó a perder el control y mató un policía en un tiroteo. En Buenos Aires, si un ladrón mata a un policía o viceverse, la venganza es segura y con la misma moneda. “Cabañas” estaba sentenciado.

Le perdonaron muchos errores porque era realmente bueno y hasta se decía que sería el futuro '8' de la selección argentina, pero llegó un punto en que no lo aguantaron más. Hay quienes dicen que hasta llegaron a buscarlo por los monoblocks, cuando se ausentaba por varios días. Al tiempo lo dejarían libre, cansados de su conducta.

Su vida terminó en agosto de 2001. Un policía lo mató mientras intentaba robar un Taunus Ghia 1979. Esa es la versión oficial. La Bonaerense lo buscaba por el asesinato del cabo Carlos Sosa, el robo a un banco de Mataderos y la fuga de Tucumán. Al verse acorralado, decidió suicidarse.

Tevez y "Cabañas" tuvieron infancias difíciles, rodeados de un ambiente de violencia y drogas. Sin embargo, sus destinos tomaron caminos muy diferentes. El crack argentino recuerda con dolor la pérdida de su mejor amigo, quién fue consumido por el ambiente delictivo.

Las historias que se plasman en el barrio Fuerte Apache y la forma en que están narradas han cautivado a los usuarios de la plataforma de streaming, que han dado una buena crítica a la producción. Tanto que ya se preguntan por una segunda temporada.