Avengers Endgame: ¿cómo fue devuelta la Gema del Alma?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Avengers: Endgame” sigue en cartelera y aunque muchos ya la vieron -al punto de convertirla en la segunda película más taquillera de la historia del cine-, algunos no alcanzaron verla estos primero 15 días. Por consiguiente, te recomendamos no seguir leyendo este artículo pues hablaremos de la parte final de la cinta, por lo que el spoiler es altamente peligroso si aún no fuiste al cine al verla.



Después de que los“Vengadores” reunieran las gemas y Tony Stark chasqueara los dedos del Guantelete del Infinito que él mismo creó, se les encomendó la tarea de devolver las Gemas del Infinito al punto exacto en el tiempo en que las consiguieron, bajo la advertencia que si lo hacían mal podrían abrir una realidad alternativa sumamente espantosa separada de la línea del tiempo principal.

Es el Captain America (Chris Evans) que se ofreció finalmente a llevar las seis gemas a su lugar legítimo a tiempo. A raíz de esa decisión se genera una duda entre los fanáticos de Marvel: Si el ‘Cap’ vuelve al pasado, tendría que viajar a Vormir y enfrentarse a “Stonekeeper”, la nueva identidad de su archienemigo “Red Skull”.

Al respecto, ComicBook.com entrevistó a Christopher Markus y Stephen McFeely, guionistas de “Endgame”, quienes dieron una explicaron sobre esta situación y relataron una idea de cómo fue la confrontación.



"Es el problema de alguien más", dijo Markus sobre la escena de Vormir fuera de pantalla. "Nosotros teorizamos, pero no es uno definitivo (…) No recuperas el alma cuando devuelves la piedra. No puedes devolver la piedra, es un intercambio eterno", explicó sobre cómo fue devuelta la Gema del Alma.



En tanto, cuando fueron consultados sobre lo incómodo que debe haber sido el encuentro entre el ‘Cap’ y Stonekeeper en Vormir, McFeely recordó una escena en “Thor: The Dark World”.



"Oh, Dios mío", bromeó el guionista. "No es más incómodo que intentar volver a poner la gema de la realidad en Natalie Portman", agregó.