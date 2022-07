El Universo Cinematográfico de Marvel no hubiera sido lo mismo sin la visión de los hermanos Russo. Joe y Anthony dirigieron varios proyectos de los vengadores, como “Capitán América: Soldado de Invierno”, “Civil War”, “Avengers: Infinity War” y “Endgame”. Básicamente, fueron ellos los que se encargaron de tomar las historias del UCM que involucraban a varios equipos de superhéroes.

Tras el cierre de la fase 4, los directores se volcaron en la producción de “El agente invisible”, una cinta protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas que se estrenará en Netflix.

Recientemente, ambos compartieron algunas palabras para el medio IGN, en donde no solo se les preguntó acerca de sus proyectos cinematográficos, sino también acerca de sus conocimientos sobre la industria de los videojuegos.

IGN les proyecta escenas de Uncharted 4, Rsident EVil Village, Crash Bandicoot y otros videojuegos para que pongan calificaciones. Por supuesto, la escena que más les llamó la atención fue la de The Last of Us 2.

‘’Este es uno de los mejores videojuegos jamás realizados’', comentaban cuando veían la escena de Abby escapando del Rey Rata. Destacaron el movimiento de la cámara y el punto de vista limitado que pone al jugador en una situación tensa. A la escena en cuestión le dieron un puntaje de 9 sobre 10.

Los hermanos Russo hablan acerca de The Last of Us 2

