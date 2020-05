BONO ANSES 10.000 pesos IFE . Este jueves 7 de mayo continúa el pago de la segunda armada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), subsidio destinado a más de un millón de ciudadanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el país debido a la crisis originada por la llegada del nuevo coronavirus (COVID-19). Esta situación excepcional en el país ha posibilitado esta ayuda económica, pero para evitar aglomeraciones y que a la hora de ir a cobrar el dinero aumenten los contagios, Anses destinó fechas para el retiro del dinero dependiendo la modalidad de cobro, tu número de DNI y la letra de tu apellido, y podrás hacerlo desde el 6 de mayo hasta el 3 de junio. Sin más detalles, vamos con todo el caso sobre el subsidio económico. Del mismo, y como manera preventiva, te pedimos que tomes todas las normas de sanidad con respecto a la cuarentena. La enfermedad no ha terminado, y sigue causando cada vez más contagios en distintas partes del planeta.

A partir del 6 de mayo, cerca de 1,3 millones de personas están disponibles para cobrar el bono de la Anses de 10.000 pesos. Eso sí, para que todos puedan cobrar y evitar aglomeraciones de gente, la Anses dispuso un cronograma en base a la terminación del documento nacional de identidad (DNI). Pero, según el modo de cobro, cada número de DNI tendrá días y lugares específicos de cobro. A continuación te daremos todos los detalles e información necesaria para que sepas cuándo y dónde cobrar.

Bono Anses: Cronograma para elegir medio de pago si no tengo CBU

En qué fecha puedo cobrar pago por Correo Argentino

Conoce el cronograma completo de cobro del Bono Anses dependiendo tu número de DNI y la primera letra de tu apellido. A continuación, la fecha de pago exacta para que vayas a cobrar los 10.000 pesos. Para más información ingresa aquí.

DNI terminado en 0

Apellido de la M a la Z: jueves 7 de mayo

DNI terminado en 1

Apellido de la A a la L: viernes 8 de mayo

Apellido de la M a la Z: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 2

Apellido de la A a la L: martes 12 de mayo

Apellido de la M a la Z: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3

Apellido de la A a la L: jueves 14 de mayo

Apellido de la M a la Z: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 4

Apellido de la A a la L: lunes 18 de mayo

Apellido de la M a la Z: martes 19 de mayo

DNI terminado en 5

Apellido de la A a la L: miércoles 20 de mayo

Apellido de la M a la Z: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 6

Apellido de la A a la L: viernes 22 de mayo

Apellido de la M a la Z: martes 26 de mayo (el lunes es feriado)

DNI terminado en 7

Apellido de la A a la L: miércoles 27 de mayo

Apellido de la M a la Z: jueves 28 de mayo

DNI terminado en 8

Apellido de la A a la L: viernes 29 de mayo

Apellido de la M a la Z: lunes 1 de junio

DNI terminado en 9

Apellido de la A a la L: martes 2 de junio

Apellido de la M a la Z: miércoles 3 de junio

Argentina registra más de 5 mil casos confirmados por coronavirus. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué día cobro en pago por Acreditación en CBU?

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

Cuándo cobro en pago por Acreditación en CBU

Dependiendo la capacidad operativa de Red Link, se la distribución de las fechas de pago. El beneficiario recibe un mensaje de texto o un correo electrónico con un código de extracción de 8 dígitos.

DNI terminado en 0 : cobro el 6 y 7 de mayo.

DNI terminado en 1 : cobro el 8 y 11 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 12 y 13 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 14 y 15 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 18 y 19 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 20 y 21 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 22 y 26 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 27 y 28 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 29 de mayo y 1 de junio.

DNI terminado en 9: cobro el 2 y 3 de junio.

Qué fecha cobro en pago por Red Banelco con DNI

Los cajeros automáticos estarán disponibles de acuerdo al número de terminación del DNI (ingresa aquí a la aplicación de Anses) según la opción Banelco, recibe una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero.

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

¿Qué día cobro en pago por Cuenta DNI?

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. 👉🏻 Podés consultar el cronograma en la web https://t.co/MKV8hBZaLV#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/VqDx6QGRiT — ANSES (@ansesgob) May 7, 2020

El cronograma de corrección de datos para cobrar el IFE

Debido a que muchas personas tuvieron solicitudes rechazadas para percibir el ingreso familiar de emergencia (IFE) , ahora pueden pedir la revisión del caso siguiendo el siguiente cronograma.

DNI terminados en 5: jueves 7 y viernes 8 de mayo.

DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14.

DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18.

DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir para recibirlo

Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Quiénes son los aptos para el subsidio que entrega el Estado argentino

Entre los más de 6 millones que de personas que ya cobraron el bono, están los 2.2 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, quienes están adscritos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

Bono Anses: número de beneficiarios por provincia

Cómo reclamar si tengo problemas para el cobro del subsidio

El reclamo se puede hacer al correo consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 desde el celular y por la línea fija 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual" (más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSES, denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

¿Cuarentena hasta el 24 de mayo?

Según señalan medios argentino, el presidente de la República, Alberto Fernández, tendría decidido ampliar el aislamiento social hasta el próximo 24 de mayo. Aunque, esta vez contará con algunas flexibilidades en algunas regiones.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El Flamengo reporta 38 personas con coronavirus entre ellas tres jugadores 07/05/2020

MÁS VIDEOS:

Doctor Huerta: “Me parece que ya tenemos que levantar la cuarentena”

Doctor Huerta: "Me parece que ya tenemos que levantar la cuarentena" 07/05/2020

¿Cómo hacer unos huevos estrellados perfectos y sin aceite?: conoce el truco de la preparación

¿Cómo hacer unos huevos estrellados perfectos y sin aceite?: conoce el truco de la preparación

Coronavirus en Estados Unidos: mujer se recupera del Covid-19 con células madres

Coronavirus en Estados Unidos: mujer se recupera del Covid-19 con células madres

Coronavirus en Perú: 46 policías muertos por Covid-19

Coronavirus en Perú: 46 policías muertos por Covid-19