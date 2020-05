Bono Escolar, Chile, revisa si podrás recibir este beneficio. A pesar de que las clases presenciales se encuentran suspendidas de manera indefinida en todo el territorio nacional, a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el Bono Logro Escolar continúa entregándose a los estudiantes de mejor rendimiento académico. En los siguientes párrafos entérate todos los detalles del subsidio económico del Gobierno.

Esta bonificación consiste en la entrega de un aporte económico a aquellos estudiantes que logren los mejores promedios en su nivel. Pero, además, deben cumplir ciertos requisitos socioeconómicos.

En la actualidad, el pago disponible corresponde a los estudiantes que durante el año pasado, 2019, alcanzaron el mejor rendimiento de acuerdo a su promoción.

Coronavirus Chile: el país sureño registra más de 25 mil casos confirmados y cerca de 300 muertes.

Cabe resaltar que, este bono no requiere postulación y el pago se realiza de manera automática por medio de Cuenta RUT de BancoEstado a aquellos alumnos que cumplan con los requisitos.

Bono Logro Escolar: ¿cuáles son los requisitos?

El estudiante debe ser parte del 30% más vulnerable de la población según la calificación socioeconómica.

Cursar entre 5° año de Educación Básica y IV año de Educación Media.

Se debe tener una edad máxima de 24 años durante el periodo escolar del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el Bono.

Debe formar parte del 30% de la promoción o egreso con mejor rendimiento académico.

El establecimiento educacional en que cursaron sus estudios debe contar con el reconocimiento oficial, otorgado por el Ministerio de Educación.

@ayudaJUNAEB consulta ... mi sobrina consultó por el bono logro escolar para pago de este año (septiembre) y le aparece que no es beneficiaria .. a qué se puede deber dicha respuesta ... si cumple con todos los requisitos...

Atenta a sus comentarios — Beatriz Vargas (@Beatriz77927165) April 13, 2020

Bono Logro Escolar: ¿cuál es el monto de este año?

El subsidio económico que otorga el Gobierno entrega dos monto. Esto dependerá del tramo por rendimiento escolar del alumno beneficiario.

Alumnos que según ranking de notas, se encuentran dentro del 15% de los estudiantes con mejor rendimiento de su promoción, recibirán un bono de $62.350.

Alumnos que según ranking de notas, se encuentren entre el 15% y 30% de mejor rendimiento, recibirán un bono de $37.412.

Eso sí, si una familia cuenta con dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $162.812 pesos, con el siguiente desglose: $62.350 (primer tramo) + $62.350 (primer tramo) + $37.412 (segundo tramo).

Bono Logro Escolar: consulta si tienes montos antiguos

Los beneficiarios del Bono Logro Escolar recibirán el pago automático en Cuenta Rut, por lo que no existen plazos para cobrar el beneficio. Sin embargo, son muchos los estudiantes que no se enteran de su calidad de beneficiarios y no retiran sus montos.

Para saber si existen montos pendientes por cobrar del bono, revíselo solo ingresando el rut de la persona en el siguiente link: http://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Chile: estas son las recomendaciones del Gobierno de Chile para el aislamiento social