El Gobierno de Martín Vizcarra vio por conveniente ampliar la cuarentena, debido al creciente número de contagios por coronavirus en Perú. Por ello, una de las primeras medidas que se tomó fue la entrega de un segundo subsidio de 380 soles, llamado también Bono Yo me Quedo en Casa, a fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia en los hogares más vulnerables del país. Cerca de 1.4 millones de beneficiados ya han cobrado el monto por la modalidad banca por celular, aquellos que se inscribieron para realizarlo como tal, por lo que deben seguir los pasos. Por ende, si la notificación para cobrar el segundo bono no te llegó como mensaje, los pasos para averiguar si estás dentro del padrón del Midis y en qué bancos acercarte a retirar dinero. Además, te pedimos que si sales de casa, tomes las precauciones para evitar un posible contagio en los últimos días de cuarentena. Sigue las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud para todos los peruanos.

El Bono comenzó a entregarse a mediados de marzo y ya arrancó su segunda armada, donde millones de personas serán beneficiadas a través de los segundos 380 soles, con el fin de así obtener un total de 760 soles.

“Los beneficiarios del segundo bono de 380 soles asignados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) al Banco de la Nación y que registraron su celular en la web yomequedoencasa.pe, ya están cobrando según el último número de su DNI, en los cajeros automáticos y agentes MultiRed del Banco de la Nación”, dijo el gerente de Relaciones Institucionales del Banco de la Nación, Roberto Quiroz.

Links de los bonos del Estado

Si eres beneficiarios del subsidio de S/ 380: https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Si aplicas al Bono Perú Unido: https://www.bonoperuunido.com/

Si aplicas al bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

¿Puedo cobrar el segundo bono si no cobré el primero?

No. El Gobierno no entregará el segundo subsidio si no se ha cobrado el primero. Para consultar cuándo y dónde debes el gobierno habilitó el sitio web en el que los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema podrán confirmar si son beneficiarios del bono de 380 soles que ha dispuesto el Estado para ellos en la lucha contra el coronavirus. Colocando su DNI y fecha de nacimiento en este enlace.

Ya puedes entrar al portal web que el Gobierno habilitó para averiguar si eres beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) arrancó con la entrega del subsidio monetario a las personas que pertenecen a la población de pobreza y extrema pobreza en el Perú, según un padrón del INEI. La segunda entrega está en camino.





Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles por Covid-19

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.





¿Cómo prevenir el contagio si salgo a cobrar mi bono?

Recuerda mantener las medidas de protección y precaución para evitar el contagio masivo del coronavirus. Si sales, usa mascarilla y guantes desechables, mantén un metro de distancia, desinfecta toda la superficie que te encuentres antes de tocar y cúbrete para toser. Cuando regreses, desinfecta tu ropa, deja tu calzado en la entrada, bota los guantes y dúchate para terminar de desinfectarte.





¿En qué bancos se cobra el bono de 380 soles?

El Banco de la Nación es una de las entidades bancarias donde se cobra el bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno también logró la habilitación en las agencias del Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Interbank y BBVA Continental.

El lugar de cobro se determinó haciendo el cruce entre la dirección de las personas y de las agencias bancarias más cercanas a los domicilios. Al momento de hacer la fila para el cobro, las personas deberán mantener una distancia social de 1 metro a 1.5 metros entre una y otra, en pro de una prevención del COVID-19. Para ir a cobrar se deberá ir sin menores de edad y portando el DNI. Se deberá indicar a los miembros de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas que se está saliendo de la vivienda para recibir el subsidio. No se deberá ir con el DNI de otra persona a cobrar. Eso sería suplantación de identidad y ameritaría una intervención de las fuerzas del orden.

Las personas beneficiarias deberán ir solamente en el día, la hora y agencia que se especificará en la plataforma. Si no acuden a la cita, deberán esperar la reprogramación del cobro.

La Ministra de Desarrollo e inclusión social ya confirmó que los bancos no colapsarán, ya que la información se brindará con la hora y a qué banco deberá ir a recoger el bono de los 380 soles.

Banca por celular del Banco de la Nación

Después de que el Gobierno implementó otras modalidades para el pago del segundo subsidio de 380 soles, correspondiente al bono “Yo me quedo en casa”, los beneficiarios ya no irán solamente a las agencias del sistema financiero autorizadas para hacer efectivo el cobro, sino que también podrán usar la banca por celular del Banco de la Nación para recibir el dinero. Si eres una de las personas que se inscribieron en la web www.yomequedoencasa.pe desde el viernes 1 de mayo para cobrar el segundo bono bajo esta modalidad, te contamos que te enviarán una clave de acceso a Banca Celular (*551#) donde te efectuarán el depósito en el celular que registraste.

¿Qué hago tras recibir la clave?

Una vez recibida la clave de acceso a Banca Celular (*551#) podrás realizar el retiro de tu bono sin ninguna tarjeta, a partir de la fecha indicada en adelante, en cualquier cajero automático o agente MultiRed del Banco de la Nación en todo el país.

Cabe precisar que, a los clientes del Banco de la Nación ya se les depositó en sus cuentas, por lo que podrán realizar el retiro en cualquier cajero automático o agente MultiRed del Banco de la Nación en todo el país.

La otra opción vía celular

Otra opción vía celular el usar la app Tunki. Para ello deberás descargar la aplicación y completar los datos que te pidan. En este caso podrás recibir el bono en un plazo de 48 horas y cobrarlo en cualquier cajero GlobalNet.





¿Cuánto tiempo tienes para cobrar los 380 soles?

Como máximo, deberás cobrar los 380 soles en un plazo de 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia sanitaria.

¿Puedo cobrar con DNI caduco?

De acuerdo con lo dispuesto por Reniec, los DNI que ya caducaron mantendrán vigencia mientras dure el aislamiento social decretado por el Ejecutivo, así que podrás hacer efectivo el bono.

Coronavirus en Perú: más detalle del Bono de 380 soles

Si eres uno de los elegidos, te recomendamos (cuando esté disponible) ir con una mascarilla, usar gel para las manos, así como tomar espacio entre otros beneficiados. Recuerda que estamos en un período de cuarentena, en donde no debemos aumentar más los casos de contagio. Ve al banco, cobra tu dinero y a tu casa. Esta medida se cumple, tras el anuncio dado por el presidente de La República, Martín Vizcarra, ante la paralización de las actividades en todo el país, por la pandemia del coronavirus en todas las ciudades de la Nación. Entérate de todos los detalles.

Recordemos que esta página se basa en la plataforma diseñada por la ONPE, “Cómo saber cuál es mi local de votación”, que se utilizó en las últimas dos elecciones, la presidencial y la municipal. De acuerdo a Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se ha cruzado información del INEI y diversos programas sociales para identificar los hogares en estado de vulnerabilidad.

Aún no puede cobrar el segundo bono (no se ha comunicado en los canales oficiales) del subsidio monetario en los diferentes bancos y centros del país. Recuerda tener en cuenta los detalles de los pases de tránsito para ir a recogerlos: lunes, miércoles y viernes solo hombres transita, mientras que las mujeres lo harán los martes, jueves y sábado. Domingo nadie sale.

