Desde esta semana entró en vigencia la entrega del Bono Familiar Universal en todo el país. El subsidio de 760 soles busca inyectar liquidez en las familias que se han quedado sin ingresos económicos, tras la instauración del estado de emergencia. No obstante, algunas familias que se han quedado sin trabajo y no han recibido apoyo económico han visto frustrado su anhelo de cobrar este subsidio.

El protocolo indica que las personas que buscan saber si fueron beneficiados por el Bono Universal, deben ingresar al link del Midis (bonouniversalfamiliar.pe) y colocar su DNI y fecha de emisión. Cuando aparece que no es beneficiario, lo invitan a pasar a la web de registro creada por la RENIEC (registronacionaldehogares.pe/login), pero al intentar acceder, también se le es negado la inscripción.

Si no apareces en el padrón del Bono Universal, podrás inscribirte en el Registra Nacional de Hogares. (Captura)

“Estimado (a) ciudadano (a), usted no puede registrarse en el Registro Nacional de Hogares porque no cumple con los establecido por el DU 052-2020”, es el mensaje que muchos usuarios han encontrado al intentar inscribirse, al no aparecer en el padrón del Bono Familiar Universal. ¿Qué significa?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, estas son las condiciones para cobrar los 760 soles:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

¿Qué hacer si aparece el mensaje de que no cumples con el DU 052-2020?

Si te aparece el mensaje en el portal web registronacionaldehogares.pe/login, es posible que sea porque tus datos mo han sido actualizados y probablemente aún aparezcas como empleado, ya sea en el sector público o privado (si es que no has recibido algún otro beneficio económico).

Para eso, deberás actualizar tu información a través del Registro Nacional de Hogares del RENIEC para solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el bono.

