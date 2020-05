El Bono Familiar Universal de 760 soles está disponible en todo el país. Luego de semanas de espera, el Gobierno habilitó la entrega de este subsidio, que permitirá ampliar el universo de familias beneficiadas por un pago, en medio de la crisis generada por el coronavirus en Perú. Para conocer si eres parte del primer padrón, solo debes ingresar a la web habilitada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aquí no solo encontrarás si fuiste considerado para el pago de 760 soles, sino que se te indicarán cuál de los cinco métodos de pago te corresponde. Recuerda que los hogares que han sido beneficiados por alguno de los subsidios entregados por el estado de emergencia, no serán incluidos, como los Bonos ‘Yo me quedo en casa’, Independiente o Rural.

En caso no se haya accedido al padrón de beneficiados, la ministra del Midis, Ariela Luna, indicó que “la población tiene 10 días para inscribirse y así poder hacer el último padrón que nos va a permitir [atender] a todo el país”. El portal se denomina Registro Nacional de Hogares (wwww.registronacioaldehogares.pe), donde podrás ingresar su solicitud para ser incluido en el pago del Bono Universal de 760 soles.

Pasos para registrarte

Primero es necesario conocer si es que se aparece en el padrón de beneficiarios. Para ello se deberá ingresar a bonouniversalfamiliar.pe, donde deberán consignar el número y la fecha de emisión de su DNI. De haber sido incluido, se procederá a conocer qué método de pago se le asigno.

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE ENLACE

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

Listo

Bono Universal Familiar y Registro Nacional de Hogares: ingrese por link y empadrónese

Métodos de pago

Como lección aprendida de los otros bonos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas, evaluó los métodos de pagos más apropiados para la entrega de los 760 soles en una sola armada. Además, teniendo en cuenta el padrón de familias que forman parte de los programas sociales del Estado, se agregó una quinta modalidad, que es la misma que se aplica para el Bono Rural. Conoce aquí cada una de ellas.

1. Depósito en cuenta

Dentro del padrón de beneficiarios, hay familias que están registradas en el sistema financiero, al tener una cuenta bancaria. Para ellas, el Estado realizará un depósito de 760 soles a sus cuentas, de modo que puedan retirarlas de un solo golpe o en partes, pero en la entidad financiera a la que pertenezcan. También se podrá cobrar el dinero en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank

En caso se tenga una cuenta en Interbank, el retiro de este bono podrá hacerse desde los cajeros Globalnet. Solo necesitas descargarte el aplicativo para conocer más al respecto. También puedes informarte en la página web tunki.com.pe.

El Midis a través de sus redes sociales recordó a los beneficiarios cómo pueden hacer el cobro vía TUNKI - Interbank para evitar las aglomeraciones y así evitar romper con el distanciamiento social impuesto por el Estado

3. Banca por celular

Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación .

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla

Para el uso de esta modalidad, se deberá elegir la región, provincia y distrito más cercano para el cobro del subsidio de 760 soles, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV)

Este método también empleado para los que reciban el Bono Rural. El Bono Universal de 760 soles será entregado, a través de vehículos de EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES (ETV), tal y como lo usa de manera periódica el Midis para el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales.

Recuerda que si no apareciste en el padrón de beneficiarios, podrás inscribirte en la web habilitada por la RENIEC. (Captura)

Registro Familiar de Hogares

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) elaboró el padrón de beneficiarios de la mano con el Sistema de Focalización de Hogares y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como también con los datos recogidos en el último censo nacional. No obstante, para todos aquellos que necesiten este bono, tras quedarse sin ingresos por el estado de emergencia, también podrán acceder.

“De no acceder al Bono Universal Familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (wwww.registronacioaldehogares.pe) del Reniec para validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar, y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar”, cita el comunicado del Midis.

