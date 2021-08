Carmen Villalobos, una de las actrices colombianas más famosas de la televisión y una estrella en las redes sociales, protagonizó un emotivo reencuentro con su amigo y colega Roberto Manrique, con quien trabajó en la exitosa telenovela de “Sin senos sí hay paraíso”.

Villalobos y Manrique se hicieron muy amigos durante las grabaciones de la exitosa saga de Telemundo, que llegó a su fin el año 2019 con “El final del paraíso”. Dentro de la ficción, la actriz colombiana y el actor ecuatoriano fueron esposos y, tras compartir sets de televisión, forjaron una gran amistad que hasta el día de hoy mantienen.

Los actores no se veían físicamente hace dos años debido a la pandemia y sus diferentes compromisos profesionales, por lo que su reencuentro fue muy emotivo. Fue la antagonista de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, quién compartió el momento donde se les ve abrazándose y dándose besos.

CARMEN VILLALOBOS: ASÍ FUE SU EMOTIVO REENCUENTRO CON ROBERTO MANRIQUE DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”

A través de sus historias de Instagram, Carmen Villalobos compartió el emotivo momento en el que se reencontró con Roberto Manrique tras dos años de no poder verse físicamente.

“Hoy he estado corriendo demasiado, pero la dicha, la felicidad no me cabe en el pecho porque hoy ha habido un reencuentro con un hombre…”, comenzó diciendo la actriz segundos antes de que apareciera Manrique en escena.

“Te adoro con toda mi alma mi Robert”, expresó la esposa de Sebastián Caicedo mientras abrazaba a su amigo y colega.

En el video, los actores comentaron que no se veían físicamente desde la boda de Carmen Villalobos, que se realizó en octubre de 2019.

Además de mostrar su emoción por volver a estar juntos, Villalobos y Manrique aprovecharon su reencuentro para anunciar que ambos volverán a conducir este año los Premios Latinoamérica Verde.

Se trata de uno de los festivales de sostenibilidad más importantes del mundo. “Este año vamos a estar presentándolos nuevamente, así que estamos muy, muy felices”, dijo Carmen.

Cabe recordar que la actriz condujo este evento el año pasado desde su casa de forma virtual debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19.

“De verdad que es un año donde se viene con fuerza, con novedades y las mejores cosas se repiten”, señaló Roberto, quien lidera actualmente un movimiento en defensa de la tierra.