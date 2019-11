Mientras los fans esperaban más detalles de la cuarta entrega de “La casa de papel”, Netflix renovó la serie española para una quinta temporada y anunció que el rodaje de la misma empezará a inicios del 2020. Además, según comentó la productora Vancouver Media a Fórmula Tv, en esta nueva parte Álvaro Monte seguirá siendo “El profesor”.

Al tratarse del show de habla no inglesa más visto del catálogo del servicio de streaming y con un gran número de seguidores a nivel mundial es lógico que consiga una nueva temporada. Pero los rumores de una quinta entrega surgieron en agosto de 2019 gracias a declaraciones de Itziar Ituño.

La actriz que interpreta a Raquel Murillo sugirió en una entrevista con El País de España que habría una quinta entrega de "La casa de papel", cuando señaló que "estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí".

En su momento, el mismo Gómez Santander, coordinador de guion, también habló de la posibilidad de alargar la serie. Comentó que en realidad "ni nos los planteamos" hasta cuándo podría durar "La casa de papel".

¿Quiénes estarán en quinta tempoarad de “La casa de papel”? (Foto: Netflix)

"Con 'La casa de papel' vamos partido a partido, como Simeone. Capítulo a capítulo, secuencia a secuencia, línea a línea. No hay otra manera. Si no, te abruma. Al principio te planteas unas líneas generales y arrancas, porque como se te ocurra pensar en la serie en su conjunto, se te cae encima un edificio de 20 plantas. Es como la vida, si te pones a pensar hoy en cuál es tu plan de jubilación, te tiras por el puente. Yo pienso en cómo voy a pagar mañana la factura de la luz y en qué va a responder un personaje en la próxima línea. Esa es la lógica con la que escribo", manifestó en una amplia entrevista que concedió a El Mundo.

Asimismo, reconoció que, si desde un principio hubiese sabido que habría más temporada, "nos hubiéramos pensado mucho matar a Berlín. Es que se murió mucho. Lo matamos demasiado y no hay forma de revivirlo".



En tanto, Mario de la Rosa, el actor que interpreta a Suárez, dijo esperar una "quinta, sexta, séptima y octava" temporada de "La casa de papel". En similar línea, Álvaro Morte compartió que tiene toda la intención de seguir siendo el Profesor después de la cuarta temporada".

“El otro día leí en una página que ‘se confirma el rumor de que Álvaro Morte no va a estar en la 4ª temporada de ‘La casa de papel’’. No sé quién ha dicho esto. El Profesor es un personaje muy interesante, creo que todavía se puede hablar de él. No me gusta quemar los personajes haciendo 12 temporadas, pero sí que creo que él sigue teniendo algo que decir”, aseguró.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Aún no se tienen muchos detalles de la quinta temporada, pero considerando que la cuarta continuará el atracó del Banco de España, probablemente la siguiente entrega se centrará en un golpe a una entidad financiera internacional.



Por lo pronto, solo queda esperar al estreno de la cuarta temporada para conocer el destino de Tokio, Río, El Profesor, Raquel, Denver, Palermo, Nairobi, Estocolmo, Helsinki, la inspectora Serna y demás personajes de la ficción española.

¿"Berlín" aparecerá en la cuarta y quinta entrega de la serie española? (Foto: Netflix).

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”

La quinta temporada de “La casa de papel” aún no tiene tráiler oficial, pero las grabaciones empezarán a inicios del 2020, así que es cuestión de tiempo para que aparezcan las primeras imágenes.



ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”

Hasta el momento solo se ha confirmado el regreso de Álvaro Morte, pero por las declaraciones de Itziar Ituño, quien interpreta a Raquel Murillo en la ficción española, ella también será parte del elenco de la quinta entrega.



Para saber que otros personajes se unirán a la nueva tanda de episodios, solo queda esperar al estreno de la cuarta entrega para conocer qué sucederá con Nairobi (Alba Flores) y el resto de los atracadores.

El rodaje de la temporada 4 de "La casa de papel" ya terminó (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

La quinta temporada de “La casa de papel” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, aunque considerando el cronograma de grabaciones los nuevos episodios podrían llegar en el 2021.