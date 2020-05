Coronavirus en Argentina | El COVID-19 no da tregua alguna en el país de Diego Armando Maradona. La enfermedad que puso en jaque al mundo sigue causando muertes, a pesar de todas las medidas que se están tomando por parte del Estado para hacerle frente a esta enfermedad que, no sólo afecta en materia humana, sino también de manera económica a todo el territorio nacional, debido a la paralización de diversas actividades.

Según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, el país argentino sumó 723 nuevos casos por COVID-19 y el número total sobrepasó los 12 mil infectados. Además, con siete nuevas víctimas, la cifra ascendió a 456. Ante esta situación, el Gobierno de Alberto Fernández continúa tomando las medidas necesarias para evitar que la propagación del virus continúe avanzando de manera muy rápida.

Coronavirus en Argentina, domingo 24 de mayo: minuto a minuto

Agustín Navarro se convirtió en el segundo referente social en morir por coronavirus en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre de 51 años trabajaba como coordinador en un merendero que Barrios de Pie tiene en el Barrio 31.

Cansados de la cuarentena, vecinos del complejo Villanueva, en el partido de Tigre, organizaron una marcha desde sus autos para el lunes por la tarde para reclamar por el fin del aislamiento social, pero esta vez, antes de la realización, la Policía Bonaerense advirtió las consecuencias legales.

El Gobierno excluyó del Salario Complementario que forma parte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a aquellas remuneraciones brutas de $250.000 o más, según consta en la edición de este lunes del Boletín Oficial.

La medida se publicó luego de que se confirmara que altos ejecutivos de empresas que obtuvieron el beneficio cobraban hasta $33.750 del Estado, ya que integraban la nómina de empleados y no había distinciones de rangos o haberes.

Sergio Berni advirtió que la situación del barrio popular Villa Azul, donde se detectaron 53 casos positivos de coronavirus, podría extenderse a otros asentamientos. “Puede llegar a repetirse en otros barrios”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, en una entrevista con “Todo Noticias” . El asentamiento está ubicado entre Bernal y Avellaneda y se encuentra aislado, para contener los contagios.

El total de casos confirmados en Argentina es de 12.076 y de ellos, 7.621 se encuentran cursando la enfermedad actualmente.

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que cuatro personas murieron desde el último parte brindado ayer por esa cartera, lo que eleva a 456 la cantidad de muertos a causa del coronavirus desde la llegada de la pandemia a la Argentina.

Respecto de los nuevos fallecimientos, se informó que se tratan de dos varones, de 92 y 70 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y dos mujeres, una de 44 años residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 96 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre coronavirus en Argentina.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 723 nuevos casos de coronavirus y siete muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

De esta manera, el total de contagiados llegó a 12.076 y el número de víctimas fatales a 452, según el reciente boletín epidemiológico de la autoridad sanitaria nacional.

Tras las críticas recibidas por parte del embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeber Díaz, a causa del error en los gráficos presentados por Alberto Fernández que hacían referencia a la situación de pandemia en el país trasandino, desde el Ministerio de Salud aclararon lo sucedido. “Fue un error involuntario”, aseguraron a través de un comunicado.

Villa Azul quedó aislada luego de que las autoridades detectaran 53 casos positivos de coronavirus, luego de haber llevado a cabo un operativo de control en la zona.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, determinaron llevar a cabo un aislamiento sanitario estricto en el barrio, que comparte territorio entre ambos partidos. Según se informó, hay otros 50 casos en estudio.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , señaló que a partir de mañana, se restringirá la actividad comercial, se reforzarán los controles en accesos a la Capital y en el transporte público, y se cerrarán once estaciones de trenes.

¡Noticia esperanzadora! Amalia Quintana de Serra , de 97 años, que contrajo el Covid-19 en el geriátrico Carpe Diem de Recoleta, ayer recibió el alta en el Hospital Argerich. Después de pasarse 15 días internada y aislada de sus seres queridos, superó la enfermedad.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” provocó un “escenario económico extremadamente complejo” por el que “el riesgo no son los despidos sino el cierre de las pymes”.

“Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario”, sostuvo.

Las cifras que va dejando el coronavirus, que cada día aumentan más, han obligado al presidente Alberto Fernández a continuar con las medidas estrictas. Es por ello que, el último sábado por la noche, el mandatario anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 7 de junio.

“Todos tienen que saber que el virus está en este momento en las calles, quedensé en las casas todo lo que puedan, vamos a tener que volver un poquito atrás en algunas cosas”, señaló.

“Vamos a aumentar la cantidad de testeos en los barrios humildes. Y los casos van a subir, porque detectamos dónde está el virus pero no sabemos a cuántos infectó. Esto es parte de lo que esperábamos que ocurriera. Vamos a trabajar juntos para estar cerca de los vecinos de esos lugares, para ayudarlos”, añadió.

“La cuarentena va a durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran”, finalizó.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que hay 11.353 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 3.732 pacientes se recuperaron de esta enfermedad. Además, se reportó 488 muertes.

Según el reporte, en las últimas horas se registraron tres nuevas víctimas fatales: un hombres de 92 años, residente en la provincia de Buenos Aires; otro de 54, en la Ciudad de Buenos Aires, y otro de 66 en Chaco.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que se registraron 704 nuevos casos y doce muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 11.353.

Esa cifra se compone de 7378 contagiados activos, 3530 personas que ya fueron dadas de alta y 445 víctimas fatales. Del total de esos casos, 951 (8,4%) son importados, 4.955 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.540 (31,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En esta jornada se registraron doce nuevas muertes. Son ocho hombres: cinco de 82, 65, 57, 43 y 40 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; dos de 92 y 88 de la provincia de Buenos Aires; y uno de 84 de Chaco. Y también cuatro mujeres: dos de 91 y 77 del territorio bonaerense; una de 63 de CABA; y una de 86 años de Chaco.

El presidente Alberto Fernández se reunió este sábado vía teleconferencia con los gobernadores de las provincias donde se registraron los mayores focos de contagio de coronavirus para trazar en conjunto la próxima etapa de la cuarentena. En el encuentro se acordaron medidas de último minuto que afectan principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires, que permanecerá en la fase 3 del aislamiento, con mayores restricciones en el transporte público y los comercios.

En la previa del anuncio de la extensión de la cuarentena, la preocupación del gobierno de Alberto Fernández gira en torno a una variable: el tiempo de duplicación de contagios.

Hasta hace dos semanas, los casos de coronavirus en la Argentina se duplicaban cada 25 días y ahora, según las cifras que dio a conocer el periodista Marcelo Bonelli, cada 15.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que se registraron seis nuevas muertes por COVID-19 desde la emisión del ultimo parte, el viernes por la noche. Sin nuevos casos en las últimas horas, el total de víctimas fatales asciende a 439 y los casos positivos desde el inicio del brote en la Argentina trepó a 10.649.

Los fallecidos fueron cinco hombres de 82, 40, 43, 65 y 57 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, y una mujer de 63 años, también de la Capital.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 17 muertes y 718 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 10.649 y las víctimas fatales suman 433.

Del total de esos casos, 948 (8,9%) son importados, 4.648 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.314 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El 36% de los casos de coronavirus de la Ciudad se concentran en las villas y asentamientos. Sin embargo, los datos oficiales también señalan que allí la tasa de letalidad es del 0,9%; un 2,32% más baja que la de toda Capital, en donde llega al 3,23%. Según los especialistas, esto se debe a que en los barrios vulnerables hay una búsqueda activa de contagiados, lo que permite una detección temprana de la enfermedad, y a que sus habitantes son más jóvenes en promedio.

En las últimas horas se confirmaron los ocho primeros casos entre integrantes de las Fuerzas Armadas. Seis pertenecen a la Marina y dos a Ejército. Los últimos ya fueron dados de alta y se trata de suboficiales que habían llegado del exterior.

Argentina realizará cambios a su oferta para reestructurar su deuda en los “próximos días”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán a la agencia Reuters , a horas de que la Argentina quede formalmente en default.

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial la extensión de la oferta de canje hasta el 2 de junio, con la intención de renegociar vencimientos por U$S67.000 millones. El plazo vencía este 22 de mayo, al igual que el límite para saldar U$S503 millones de bonos Global y evitar la cesación de pagos.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, aseguró que la cantidad de permisos de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es “alta” y confirmó que “ajustarán” las habilitaciones para reducir la cantidad de personas que realizan traslados interjurisdiccionales.

“La cantidad de permisos que tiene el AMBA es demasiado alta. Hay que ajustar esos permisos orientando o controlando más claramente a quiénes circulan y quiénes no, se debe fortalecer las estrategias de control”, aseguró el funcionario porteño.

Según informó este viernes el Ministerio de Salud de la Nación. se registraron tres nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y la cantidad de víctimas asciende a 419. Se trata de tres mujeres de 79, 80 y 83 años que vivían en la ciudad de Buenos Aires.

Además, el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia alcanza los 9.931, de los que 6.450 cursan la infección. De los 648 nuevos positivos que se registraron el jueves, 379 pertenecen a la Ciudad, mientras que 213 a la provincia de Buenos Aires. A su vez la cartera de Salud informó que 3062 personas que tenían COVID-19 lograron recuperarse.

¿Hasta cuando se amplió la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 24 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.