El Coronavirus en Argentina continúa su paso. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, al término del domingo 17 de mayo, los casos de contagio de coronavirus en todo el territorio sobrepasaron los 8 mil. Al respecto, el presidente Alberto Fernández ha dispuesto la ampliación de la cuarentena hasta el domingo 24 de mayo, con el objetivo de controlar la propagación del virus y poder pronto llegar a la meseta de infectados. Las muertes también se van incrementando, principalmente en la capital.

De momento, son 373 muertes las que se han reportado, incluyendo personal que laboraba en los hospitales. En provincias como las de Buenos Aires se mantendrán las políticas de confinamiento, mientras que en otros como Jujuy, Mendoza y Salta se podrá tener más facilidad para la apertura de actividades económicas. En Depor.com te mostraremos todas las incidencias y el minuto a minuto al término de un nuevo día de batalla que planteó el país contra la enfermedad que puso en jaque al mundo y lo detuvo por varios meses, ocasionando muertes y muchos desempleos.

Coronavirus en Argentina, domingo 17 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que durante las últimas 24 horas se registraron diez muertes y 263 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 8.068 y las víctimas fatales suman 373.

Coronavirus Argentina | Las últimas víctimas fatales fueron cuatro hombres, uno de 72 años, residente en la provincia de Río Negro; otro de 51 años residente en la provincia de Chaco; otro de 66 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 50 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres mujeres, dos de 42 y 91 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 71 años, residente en la provincia de Córdoba.

Coronavirus Argentina | El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un listado de nuevos servicios y actividades que quedarán exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre ellos, figura el regreso al trabajo de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el cobro de peajes y las actividades religiosas individuales en templos de todo el país, salvo el AMBA.

Coronavirus Argentina | Con 98 casos positivos informados y siete muertes ocurridas la mayoría en las últimas horas, las comunidades indígenas y el Área Gran Toba de Resistencia se convirtieron en un problema en sí mismo, y de un alcance aún imposible de calcular dentro de la crisis sanitaria que enfrenta la provincia del Chaco por el nuevo coronavirus . En Chaco ya se registraron un total de 30 muertes y más de 500 afectados.

Coronavirus Argentina | Grata noticia: Juan Pablo Cambariere es de Núñez y el mismo día en el que el presidente Alberto Fernández anunció por televisión el aislamiento social, preventivo y obligatorio, comenzó a sentirse mal. Semanas después fue diagnosticado positivo de coronavirus y estuvo internado en el Hospital Alemán. Ahora, ya recuperado, dona plasma semanalmente para ayudar a nuevos infectados.

Coronavirus Argentina | Esta fracción de la sangre contiene anticuerpos neutralizantes contra el COVID-19. “Es una terapia de anticuerpos pasiva, no activa como una vacuna. Es una opción eficaz y con escasas o nulas reacciones adversas”, detalla Miriam Méndez, Jefa del servicio de Inmunoterapia del Hospital Alemán sobre este novedoso tratamiento que fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Coronavirus Argentina | El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, opinó que “no sería una locura” mudar el fútbol a una provincia con pocos casos o sin circulación de coronavirus, pero advirtió que la decisión no depende del gobierno nacional.

Coronavirus Argentina | “No depende de nosotros”, aclaró Lammens antes de responder la pregunta sobre la posibilidad de trasladar el fútbol a una provincia sin casos de coronavirus: “No es ninguna locura. Habría que testear a todos los que van y mantener a todos aislados en un hotel”.

Coronavirus Argentina | Este domingo falleció por coronavirus Ramona Medina, delegada de La Garganta Poderosa , una de las voces que más fuerte se escuchaba en el Barrio 31. Tenía 42 años, era insulinodependiente, estaba internada y había reclamado por la falta de agua y el hacinamiento en la zona.

Coronavirus Argentina | En su reporte diario, el Ministerio de la Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se registró tres nuevas muertes por COVID-19 y el total asciende a 366 decesos a causa de esta enfermedad.

Coronavirus Argentina | Se trata de un hombre de 75 años que vivía en Chaco y otro de 56 que residía en provincia de Buenos Aires. También una mujer de 47 años que vivía en Provincia. La tasa de letalidad (muertos por casos confirmados) es de 4,6% y la de mortalidad, de 8 fallecimientos por millón de habitantes.

Coronavirus Argentina | Por otro lado, la institución sanitaria señaló que el número de casos confirmados se elevó a 7.805. Hay 164 pacientes internados en terapia intensiva y 2569 recuperados de la enfermedad.

Coronavirus en Argentina, sábado 16 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | La Cancillería argentina anunció que se realizarán en las próximas semanas 17 nuevos vuelos que traerán a 4.129 argentinos varados en distintos países por el cierre de fronteras a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Coronavirus Argentina | Los vuelos serán coordinados con los ministerios de Transporte, Interior, Salud, Defensa y Seguridad, desde Miami, Madrid y México. Además, el 21 de este mes habrá tres vuelos desde Tailandia, India y Qatar.

Coronavirus Argentina | La tarjeta SUBE será habilitada únicamente para las personas que presten servicios esenciales y estén exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus. Así lo informó el ministerio de Transporte, como parte de una serie de medidas acordadas entre la Nación, Ciudad y la provincia de Buenos Aires para mejorar el distanciamiento social en el transporte público.

Coronavirus Argentina | Científicos argentinos presentaron este viernes el test “Neokit-Covid-19″ para detectar coronavirus. El estudio arroja resultados en menos de dos horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y ya fue aprobado por la Anmat.

Coronavirus Argentina | “Este método es molecular como la PCR, pero es mucho más simple, con lo que podría aplicarse en lugares donde no hay tanta infraestructura y donde ya se aplica el otro test”, explicó la científica del CONICET Carolina Carrillo, parte del equipo que desarrolló el estudio, en una entrevista al diario argentino Todo Noticias.

Coronavirus Argentina | Tras 58 días de cuarentena en la Ciudad, por fin llegó el momento que miles de chicos y padres esperaban: desde este sábado los menores de 16 años pueden hacer salidas recreativas los fines de semana. Y tuvieron suerte, el tiempo acompañará esta jornada de “paseo”.

Coronavirus Argentina | Según dispuso el Gobierno porteño, los chicos podrán circular por una hora (máximo), con su padre o su madre o un tutor a cargo, en una distancia no mayor a 500 metros de su domicilio. No se van a abrir los parques y las plazas. La idea es que no se generen aglomeraciones y que se respete el distanciamiento social.

Coronavirus Argentina | La provincia de San Luis lleva más de un mes sin registrar nuevos casos de coronavirus. Por ese motivo el gobierno local decidió dar un paso más en la flexibilización de la cuarentena: permitirán reuniones esenciales y algunas actividades al aire libre.

El total de casos confirmados en Argentina es de 7.479, de los cuales 363 fallecieron. Respecto a los confirmados, 937 (12,5%) son importados, 3.367 (45%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.272 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Coronavirus Argentina | Con siete nuevas muertes por coronavirus en la Argentina ascendieron a 363 los decesos, con 7.479 diagnósticos positivos, y la tasa de letalidad (muertos por casos confirmados) es de 4,7%, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte matutino sobre la evolución de la COVID-19.

Coronavirus en Argentina, viernes 15 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par de Ciencia y Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, anunciaron la creación de un kit de detección rápida del nuevo coronavirus.

Coronavirus Argentina | Desde la Quinta de Olivos, Fernández explicó que el kit fue desarrollado por un laboratorio argentino en colaboración con el Instituto Milstein del Conicet. “Es muy importante y de un valor incalculable que esto lo hayan hecho científicos argentinos”, dijo el mandatario.

Coronavirus Argentina | En los próximos días y luego de que el Indec revelara que el valor de los alimentos no da tregua a los argentinos ni siquiera en una profunda recesión, el Gobierno prorrogará por un mes mas el congelamiento de precios de 2300 productos en el marco de los Precios Máximos.

Coronavirus Argentina | Rosario es la tercera ciudad más importante del país por cantidad de habitantes (1,2 millones) lleva 14 días sin registrar ningún caso de Covid-19 y ya tiene estrategias para salir de la cuarentena y reactivar la actividad económica con la reapertura de los bancos por la mañana y comercios por las tardes.

Coronavirus Argentina | El ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós adelantó que la próxima semana la administración de Horacio Rodríguez Larreta analizará si mantiene la apertura de comercios de cercanía y las salidas recreativas para menores de 16 años o si da marcha atrás con estas medidas.

Coronavirus Argentina | El funcionario se refirió al aumento de casos de coronavirus en la Ciudad pero negó que el incremento en los infectados esté vinculado con la apertura de los comercios. “El resultado de esta apertura lo vamos a conocer recién la próxima semana”, aclaró.

Coronavirus Argentina | El dólar blue se mantenía este viernes en torno a los 138 pesos para la venta, luego de la fuerte suba registrada en los últimos días.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que no se registraron nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y que son 2497 las personas que estaban infectadas y se recuperaron.

Coronavirus Argentina | Desde el inicio del brote se registraron 7134 personas infectadas. Del total, 4284 se encuentra en tratamiento y 353 perdieron la vida por COVID-19.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.