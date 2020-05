El coronavirus en Argentina sigue sumando más contagios y muertes a su paso. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, al inicio del miércoles 27 de mayo se registran 13,215 contagios y 490 muertes en el país a causa de la pandemia. Por otro lado, como señaló el presidente Alberto Fernández cuando extendió la cuarentena hasta el 7 de junio, a partir del 29 de mayo entrará en vigencia el nuevo permiso para circular. Esta vez será más estricto. Además, el Bono Anses volverá a pagarse a partir de este martes 26 de mayo. No te pierdas todas las noticias y detalles en la web de Depor.com.

Coronavirus en Argentina, miércoles 27 de mayo: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, martes 26 de mayo: minuto a minuto

Daniel Menéndez , referente de Somos Barrios de Pie y funcionario del gobierno nacional, cuestionó hoy la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de disponer el aislamiento total de la Villa Azul, el asentamiento ubicado entre Quilmes y Avellaneda donde ya se detectaron 85 infectados de coronavirus.

Un grupo de manifestantes protestó en Plaza de Mayo contra la cuarentena. Más de 100, con barbijos y carteles en los que aducen que el aislamiento obligatorio viola los derechos constitucionales. Pidieron que los dejen trabajar.

Las víctimas fatales, comunicadas esta mañana, son cuatro mujeres, dos de 92 y 84 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 60 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 57 años, residente en la provincia de Chaco.

Este martes fueron liberados los novios, sus padres, el rabino que los casó y tres invitados de un casamiento de la comunidad judía que se realizó este lunes en el salón de usos múltiples de un de Almagro. Habían sido detenidos por violar la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández aseguró que en la Argentina hay “un problema muy profundo que resolver sobre la coparticipación” y dijo que se necesita “un sistema que distribuya sin discrecionalidad”.

El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, mencionó que el joven de 19 años que falleció la semana pasada en provincia de Buenos Aires a causa del COVID-19 se encontraba dentro de la población de riesgo “ que se da en todas las edades ”. Es la víctima fatal de menor edad que deja la pandemia en este país.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aislará las villas y los asentamientos donde aparezcan nuevos brotes de Covid-19, como hizo con Azul, el barrio que comparten Avellaneda y Quilmes, donde los casos de coronavirus ascendieron a 85 en 24 horas.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, anticipa que si la velocidad que tomó el aumento de casos de Covid-19 se mantiene en los próximos días, la ciudad estará empezando a subir la pendiente de una curva que podría demorar hasta 10 semanas en completar su descenso. Esto, dijo, se confirmará o no en los próximos días.

A poco de haber comenzado a atender al público en 11 delegaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) amplió sus horarios de atención virtual y los trámites que se pueden hacer por esa vía.

¿Hasta cuando se amplió la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 24 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.