En las primeras horas de este martes 7 de abril, el inicio de la penúltima semana de cuarentena total impuesta por el presidente Alberto Fernández (hasta el 14), ya se reportaron en Argentina 1.628 casos de infectados y 53 muertos. Las cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo a Argentina aún como un país no tan en cuestión en peligro, como sucede en algunas naciones del ‘Viejo Continente’ y Estados Unidos. Incluso, de Ecuador y Brasil en Sudamérica. Continúan más casos en el país como en el planeta y te damos las noticias EN VIVO y DIRECTO con los últimos detalles.

La epidemia de neumonía viral provocada por un coronavirus (COVID-19) se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento. A pesar de no encontrarse en peligro extremo, en tierras albicelestes comienzan a aparecer cada más casos de COVID-19 y aumenta la preocupación.

Coronavirus en Argentina, martes 7 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Argentina se encuentra en el puesto 49 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 379917, España 140511, Italia 135586, Alemania 104015, Francia 98963, China 83595, Irán 62589, Reino Unido 55242, Turquia 30217, Suiza 22202.

Coronavirus Argentina | La cuarentena tiene fecha límite del 13 de abril, y mientras el Gobierno analiza alguna "flexibilización, las clases no se retomarán y seguirán desarrollándose a distancia , según confirmó el ministro, quien también afirmó que habrá vacaciones .

Coronavirus Argentina | El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que habrá vacaciones de invierno: “Nuestra sociedad va a necesitar un respiro cuando superemos este desafío que nos golpea a todos”.

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández: “Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien igual dispuso a abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué pasó”

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández frena el pago de alimentos comprados con posibles sobreprecios. El Presidente ordenó que el Estado no volverá a pagar por encima de los precios máximos.

Coronavirus Argentina | Asimismo, Alberto Fernández definirá los pasos a seguir desde el próximo lunes con el objetivo de poner en marcha la economía en el país.

Coronavirus Argentina | El Presidente les propondrá un esquema más flexible, pero con cuidados especiales para el cuidado de los adultos mayores y personas en situación de riesgo.

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández vuelve a consultar a los gobernadores para definir cómo sigue la cuarentena en el país.

Coronavirus Argentina | Asimismo, en la actualidad, hay 325 pacientes recuperados del COVID-19. No obstante, la curva en el país sigue una tendencia de crecimiento.

Coronavirus Argentina | Al inicio del día, el país cuenta con 1.628 casos confirmados de COVID-19 y 53 muertes en su totalidad. En Argentina piden que haya más test.

Coronavirus en Argentina, lunes 6 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | La OMS pidió a los países cautela para levantar las restricciones por el coronavirus: “Deben evaluar cada paso. Las restricciones mantienen reprimida la enfermedad. Si levantas las restricciones, tienes que tener primero un método alterno para suprimir las infecciones”.

Coronavirus Argentina | La Organización Mundial de la Salud (OMS) subió la calificación del coronavirus Covid-19 , que pasó de epidemia a pandemia. En ese sentido reclamó a los países “tomen acción de manera urgente y agresiva”.

Coronavirus Argentina | El vocero aclaró que “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera, o en forma despreocupada. Si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias”.

Coronavirus Argentina | Por ahora, no está entre las prioridades del Gobierno ni en las de Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, postergar impuestos que no estén vinculados directamente a los ingresos y el trabajo, o sea, a la seguridad social.

Coronavirus Argentina | Los bancos abonarán mañana solamente los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron marzo y cuyos DNI terminen en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma de días de pago que reestructuró hoy la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses).

Coronavirus Argentina | El 52.7% del sector inmobiliario dejó de facturar el 100% de sus ingresos habituales desde la vigencia del aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19, de acuerdo con una encuesta realizada por ‘Reporte Inmobiliario’.

Coronavirus Argentina | El Gobierno ya aprobó más de 6 millones de solicitudes y analizan otras 3.5 millones. Otras 2.5 millones de solicitudes quedaron rechazadas por no cumplir con las condiciones para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Coronavirus Argentina | El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió hoy que su cartera compró alimentos a precios superiores de los de mercado. “En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, aseguró.

Coronavirus Argentina | Los mayores de 65 serán en la ciudad el primer grupo de la población de riesgo que recibirá la vacuna antigripal . Y lo podrán hacer, desde el próximo jueves, en 80 puntos fijos.

Coronavirus Argentina | Desde hoy, las personas que se preinscribieron para acceder al ingreso familiar de emergencia de $10.000 tendrán que revisar el cronograma del Gobierno para para saber si pueden continuar el trámite para cobrar o si, en cambio, ya fueron dejados al margen por no cumplir los requisitos.

Coronavirus Argentina | A falta de comunicado oficial, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, planea que algunas industrias y el gremio de la construcción -sobre todo, la destinada a la obra pública- fuesen los primeros rubros en volver a trabajar desde el lunes.

Coronavirus Argentina | El especial solidario Unidos por Argentina, una iniciativa de la primera dama, Fabiola Yáñez, recaudó cerca de 88 millones de pesos, dinero que será donado a la Cruz Roja Argentina

Coronavirus Argentina | El gobierno bonaerense autorizó hoy que los médicos retirados así como aquellos que se hayan acogido a un retiro voluntario puedan trabajar en el sistema sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus y continuar cobrando sus jubilaciones en forma conjunta a los haberes mensuales por sus tareas en relación de dependencia.

Coronavirus Argentina | Polémica compra de alimentos del Gobierno a precios por encima de los máximos. “La Sindicatura General de la Nación (Sigen) fija los precios testigo, las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el Ministerio pidió rebajas de precios”, dijeron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Coronavirus Argentina | El especialista también indicó que sobre el fin de la cuarentena, él la mantendría para mayores de 65 años, así como no tendría colectivos ni aglomeraciones en espacio públicos, como lo es el fútbol, el teatro y el cine.

Coronavirus Argentina | Ricardo López: “Nosotros estamos en un número bajo comparado a otros países y en esto puede haber discrepancia. Si uno va a flexibilizar la cuarentena, va a tener que testear más”, indicó en diálogo con radio Continental.

Coronavirus Argentina | El infectólogo Ricardo López pide más testeos antes de flexibilizar la cuarentena en el país. Indicó que incrementar las pruebas de laboratorio es una de las medidas más efectivas para contener el COVID-19 en la Argentina.

Coronavirus Argentina | Según las cifras oficiales obtenidas ayer por la noche, Argentina registró 1.554 casos confirmados por COVID-19. Además, el número de fallecimientos por este virus que ataca a los pulmones ascendió a 46.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue con nosotros el minuto a minuto de todas las incidencias del COVID-19 en todo el territorio argentino.

Alberto Fernández ordena Cuarentena total hasta el 14 de abril en Argentina

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció hace días que la cuarentena total será solo hasta el 14 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.