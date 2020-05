El coronavirus en Argentina no cesa y la cifra de contagiados continúa en aumento, a pesar de las medidas que el presidente de la República, Alberto Fernández, tomó para controlar la propagación de la enfermedad. Incluso, el máximo mandatario del país ya tendría decidido ampliar la cuarentena hasta el 24 de mayo, con algunas flexibilidades, mientras más pruebas se tomen en todo el país. la provincia de Buenos Aires es la más afectada, pues tiene el mayor número de contagios. En Depor.com te mostraremos todas las incidencias y el minuto a minuto de este nuevo día de batalla que planteará el país contra la enfermedad que puso en jaque al mundo y lo detuvo por varios meses, ocasionando muertes y muchos desempleos.

El último jueves, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que los casos positivos se incrementaron a 5,371 y que ya son 282 los fallecidos en el país. Ante esto, el presidente Alberto Fernández continúa tomando medidas necesarias para controlar la epidemia. Pero la situación no queda ahí. Ya que, el Gobierno se ha visto en medio de una controversia por la situación que se vive en las cárceles del país, donde los presos piden liberación por temor a contagiarse.

Coronavirus en Argentina, jueves 7 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | En un nuevo parte, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves 163 nuevos casos de coronavirus en el país, mientras que además en las últimas horas murieron nueve pacientes más.

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández extenderá la cuarentena hasta el 24 de mayo y habilitará con extrema cautela la actividad en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires

Coronavirus Argentina | L a provincia de Buenos Aires concretaría la apertura parcial de comercios e industrias

Coronavirus Argentina | Personal del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia (Same) evacuó una residencia de adultos mayores en el barrio porteño de Recoleta donde se registraron 25 casos de coronavirus Covid-19. Se trata del geriátrico Carpe Diem, ubicado en Paraguay al 2400.

Coronavirus Argentina | En vísperas de un nuevo anuncio sobre la continuidad de la cuarentena, el Gobierno porteño decidió la flexibilización de algunas de las restricciones que rigen desde el 20 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, se habilitarán las salidas recreativas, la apertura de un número importante de comercios y los servicios de mudanza.

Coronavirus Argentina | La idea es dividir a las personas por horario y número de DNI. En tanto, se analiza si las salidas se permitirán todos los días durante una hora o solo los fines de semana. Además, incluiría a chicos, adolescentes y adultos mayores.

Coronavirus Argentina | La Organización Mundial de la Salud recomendó no tomar ibuprofeno a los pacientes con síntomas de coronavirus. Sin embargo, un tratamiento en base a ese antiinflamatorio puede aportar una esperanza. Lo desarrollaron investigadores cordobeses para tratar la fibrosis quística y lo aplicaron éxito en cinco pacientes que se están tratando en esa provincia.

Coronavirus Argentina | El Ministro de Deportes Matías Lammens afirmó que el fútbol se reanudaría antes de fin de año y aseguró que se empezará a trabajar en un protocolo junto al Ministerio de Salud. “Yo creo que tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. No tengo ninguna duda. Otras ligas ya lo están haciendo. Ya lo dijo ayer el Presidente también, hay que ir pensando en la posibilidad de testeos a los jugadores una vez que se normalice todo un poco más”, señaló.

Coronavirus Argentina | Es un secreto a voces. Tal como señalan distintos medios argentino, el presidente de la República, Alberto Fernández, extenderá la cuarentena hasta el 24 de mayo. Se trata de una nueva fase que contemplaría nuevas excepciones para sectores de la economía y posibles salidas recreativas en provincias del interior del país.

Coronavirus Argentina | Este jueves 7 de mayo el mandatario mantendrá reuniones con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador Axel Kicillof y el resto de los mandatarios provinciales para acordar los términos de esta nueva etapa del aislamiento, que ya no será total pero que mantendrá el objetivo inicial: evitar la propagación del coronavirus.

Coronavirus Argentina | Aunque habrá condiciones: las empresas que requieran poner en marcha su corazón productivo deberán cumplir con estrictos protocolos de sanidad y garantizar el traslado de sus trabajadores para no saturar el transporte público. Además, la apertura de comercios y la obra privada son dos de las principales actividades que podrían volver a funcionar. Todo es materia de análisis.

Coronavirus Argentina | Por otra parte, no se retomarán las clases de manera presencial, ni se permitirán los vuelos por el país -excepto los de repatriación-, ni estarán habilitados para operar los colectivos de larga y mediana distancia. Los shopping continuarán cerrados y no habrá eventos masivos.

Coronavirus Argentina | Según el último boletín epidemiológico en Argentina, se confirmaron 188 nuevos casos de COVID-19 en el país, que ahora cuenta con 5.208 casos positivos. Por otro lado, se registraron otras 9 muertes a causa del coronavirus. Hasta la fecha, 273 personas han fallecido.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, miércoles 6 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Ante la incertidumbre actual por la epidemia de coronavirus , y como una medida necesaria para poder seguir trabajando en la continuidad pedagógica y no profundizar la brecha educativa, ahora la Ciudad decidió suspender las calificaciones. La medida, que fue inaugurada en la provincia de Córdoba, regirá para las escuelas de gestión estatal o privada, y en todos los niveles.

Coronavirus Argentina | Un informe del Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan) advierte que por los efectos del coronavirus, la Argentina incumpliría con la Cuota Hilton. La misma consiste en 29.500 toneladas de cortes vacunos de alto nivel que autoriza todos los años la Unión Europea para ingresar a dicho mercado.

Coronavirus Argentina | La preocupación por los aumentos de precios de los alimentos, sobre todo los de la canasta básica, en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus , se convirtió en un tema recurrente en la reunión constitutiva de la Comisión de Agricultura del Senado.

Coronavirus Argentina | El próximo fin de semana el presidente Alberto Fernández anunciará la extensión de la cuarentena obligatoria en Argentina. Asimismo, evalúa las actividades que retornarán a la normalidad, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad necesarias.

Coronavirus Argentina | La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que de los 863 casos confirmados de coronavirus en personal de salud, el 63% son mujeres, 841 no tienen antecedentes de viajes y que de los nueve fallecidos ocho tenían enfermedades preexistentes.

Coronavirus Argentina | La actividad industrial bajó durante marzo, en el comienzo de las restricciones por la pandemia, 16,8% en relación a igual mes de 2019 y la actividad de la construcción el 46,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Coronavirus Argentina | Axel Kicillof aprovechará la primera sesión virtual de la Legislatura bonaerense, que se prepara para la semana que viene, para aprobar un paquete legislativo de asistencia económica a los municipios en medio de la crisis fiscal que se agudizó con la pandemia del coronavirus .

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández diseña una cuarentena optativa con respaldo de la oposición, para los presos que fueron liberados. Esto, con el objetivo de evitar las críticas de la población.

Coronavirus Argentina | El ministerio de Salud de la Nación brindó su reporte matutino de este miércoles e informó que el total de casos confirmados es de 5.020 en todo el país. Las personas fallecidas por COVID2019 suman 264, tras las dos muertes registradas en las últimas 24 horas.

Coronavirus en Argentina, martes 5 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández ordenó construir de forma exprés lugares de aislamiento dentro de las cárceles.

Coronavirus Argentina | El Pentágono hizo donaciones de elementos de bioseguridad para ayudar a la Argentina. La información fue ratificada por Agustín Rossi al ser consultado por teleconferencia ante la Comisión de Defensa del Senado.

Coronavirus Argentina | Se han registrado protestas en el país, luego de conocerse que varios jueces han dado arresto domiciliario de cientos de presos, en medio de la crisis por el COVID-19. Los reclamos son porque entre los beneficiados hay presos violentos e incluso dos condenados por lesa humanidad por crímenes durante la dictadura.

Coronavirus Argentina | La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires declaró admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente las medidas que habilitaban la prisión domiciliaria para presos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

Coronavirus Argentina | La directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Cristina Galoppo , confirmó este martes en la conferencia del ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que hay ocho menores de entre 8 meses y 16 años con diagnóstico positivo de coronavirus.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que son 262 los fallecidos por coronavirus en el país, dos más que la cifra comunicada ayer, con una edad media de 75 años, lo que implica una tasa de mortalidad de 5,8 cada millón de habitantes.

Coronavirus Argentina | Hasta ahora las provincias con más casos confirmados de coronavirus en Argentina son Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Chaco. Catamarca, Chubut y Formosa continúan como las únicas que no presentan casos positivos de Covid-19.

Coronavirus Argentina | El Gobierno resolvió hoy suspender hasta el próximo 30 de septiembre cualquier tipo de elección en los sindicatos y prorrogar por 180 días a partir de esa fecha el mandato de aquellas autoridades gremiales que hayan vencido después del 16 de marzo.

Coronavirus Argentina | De acuerdo al último parte difundido por el Ministerio de Salud, del total de casos 925 (18,9%) son importados, 2.137 (43,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.377 (28,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.