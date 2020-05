El coronavirus en Colombia sigue aumentando e incluso viernes batió su propio récord al registrar 800 casos de coronavirus en un día. El domingo 24 de mayo cerró con 21,175 contagios y 727 muertes. Conoce las medidas que tomó el gobierno, así como los nuevos casos de coronavirus, el numerado de personas recuperadas y la cantidad de fallecidos a causa de esta pandemia. No te lo pierdas. Minuto a minuto por Depor.com. El presidente colombiano Ivan Duque ya ha implementado medidas para tratar de frenar la curva de contagios en los próximos días. Los recuperados, por su parte, llegan a 4.575. La capital Bogotá es la ciudad más perjudicada con 6 591 personas infectadas con el nuevo virus. En total, han muertos 705 personas a causa del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, domino 24 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Las fronteras en el territorio nacional continuarán cerradas, entre el 1 y el 30 de junio. El Gobierno Nacional evalúa los protocolos para la reapertura gradual del transporte aéreo y terrestre.

Coronavirus Colombia | El Gobierno confirmó que en agosto comenzará el regreso a la presencialidad con alternancia en la educación. Los protocolos se trabajan desde ya.

Coronavirus Colombia | Inmovilizados 108 vehículos en salidas y entradas de Barranquilla. Autoridades recordaron que están prohibidos los paseos.

Coronavirus Colombia | Hospital de Tumaco desmiente que obligue a médicos a trabajar con síntomas de COVID-19. Otro centro asistencial analiza la denuncia de un médico para emitir su respuesta.

Coronavirus Colombia | Más del 90 % de las unidades de cuidados intensivos en Colombia están libres. Así lo aseguró el presidente Iván Duque durante el Facebook Live que realizó desde la Casa de Nariño, en el que explicó la capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI) especializadas para covid-19 en el país.

Coronavirus Colombia | Habitantes de Ituango hacen plantón para no dejar entrar a trabajadores de Hidroituango. En la obra de infraestructura se concentra el mayor foco de contagio del departamento, con 46 casos positivos de coronavirus.

Coronavirus Colombia | Parlamentarios de América Latina intercambiarán propuestas para contener el coronavirus en la región. Líderes legislativos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba participarán de una conferencia virtual el próximo 28 de mayo

Coronavirus Colombia | Por mal diagnóstico, mamá de actor colombiano murió de coronavirus. Álex Gil, quien ha aparecido en programas como “Sin senos no hay paraíso”, le contó a La Red que su madre falleció por coronavirus el mes pasado. Por mal diagnóstico, mamá de actor colombiano murió de coronavirus

Coronavirus Colombia | El trágico viaje del “Susurro”, un barco colombiano infectado de coronavirus. Con siete marineros a bordo, seis de ellos contagiados, el “Susurro” llegó a Cartagena el pasado 18 de mayo procedente del archipiélago de San Andrés y Providencia. Permanece en cuarentena fondeada en la Bahía de las Ánimas, frente al centro histórico de la ciudad

Coronavirus Colombia | Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos más transparentes en materia de “información básica” de acceso al público durante la pandemia de coronavirus, según un estudio de la organización chilena Ciudadanía Inteligente. Sobre esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en una entrevista para el diario Las Américas: “Estamos aplanando la curva de contagios” .

Coronavirus Colombia | Salió negativa la prueba de una bebé cuya madre tiene coronavirus, en Antioquia. La recién nacida podría ser dada de alta por su buen estado de salud. La madre de 26 años y la bebé se encuentran en buenas condiciones de salud. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, destacó que el personal médico les ha brindado todos los cuidados en medio de la pandemia por el coronavirus.

Coronavirus Colombia | La UE insta a la comunidad internacional a ayudar a los migrantes venezolanos. La comunidad internacional buscará el próximo martes 26 de mayo responder a las necesidades generadas por el masivo desplazamiento de venezolanos en América Latina, que la ONU estima en 1.410 millones de dólares, cuando la atención mundial se centra en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, sábado 23 de mayo:

Coronavirus Colombia | Ya son 2 millones de familias las que han sido beneficiadas del programa Ingreso Solidario del Gobierno Nacional durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio, para los meses de abril y mayo. El segundo giro, para las familias más vulnerables y de bajos recursos, ya se empezó a realizar desde el Departamento Nacional de Planeación.

Coronavirus Colombia | ‘Reactivación de discotecas en Cali podría ser en la calle’. Hay malestar entre algunos ciudadanos por propuesta que aún se analiza en Alcaldía. Además de la apertura de 17 centros comerciales en Cali para que los empresarios puedan ir recuperándose tras una cuarentena de casi dos meses por el coronavirus que azota al mundo, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo que está analizando que las discotecas se sumen a este retorno.

Coronavirus Colombia | El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, pidió este sábado un “calendario global uniforme y armonizado” que incluya “una decisión” que extienda la temporada 2019-2020 hasta diciembre, además de exigir no olvidar al fútbol femenino, juvenil y aficionado ni las ligas menores. El coronavirus ha golpeado muy fuerte a tierras cafeteras.

Coronavirus Colombia | Bachillerato totalmente virtual, la experiencia de un colegio de Medellín. Juan María Céspedes es la única institución oficial de Medellín con bachillerato virtual certificado por el Ministerio de Educación. La iniciativa comenzó hace una década como una alternativa para cerca de 60 alumnos con problemas de movilidad o víctimas del conflicto armado. La institución también presta sus equipos a los estudiantes que no tienen computador.

Coronavirus Colombia | Aumentan los casos de COVID-19 en El Espinal, 3 nuevos infectados fueron reportados. Sobre la mañana de este sábado el director Administrativo de Salud, Juan Carlos Leal, reveló que otras tres personas han dado positivo para COVID-19 en la ciudad de la tambora, llegando así la ciudad a los 11 casos, desplazando a Melgar como el segundo municipio con mayor número de infectados, solo superado por la capital departamental.

Coronavirus Colombia | Asciende a 28 la cifra de contagiados de covid-19 en Hidroituango. La empresa contrató a la Universidad de Antioquia para realizar la prueba a más de 2.000 personas.

Coronavirus Colombia | Misión Amazonas: para atender casos de COVID-19 llegaron a Leticia 22 profesionales de la salud. Todo un equipo de 22 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras, terapeutas y auxiliares arribaron a la ciudad de Leticia en el departamento de Amazonas para hacer parte de la primera línea que atenderá los casos de coronavirus en esta región.

Coronavirus Colombia | Inteligencia artificial detectará COVID-19 en Colombia en menos de un minuto. Científicos han anunciado que ya se ha llegado a la última etapa en el desarrollo de un sistema que, por medio de la Inteligencia artificial, permite detectar en menos de un minuto el virus COVID-19. Se trata de un recurso humano y digital, que a partir de una tomografía permite identificar enfermedades respiratorias en segundos.

Coronavirus Colombia | Alrededor de seis mil colombianos que permanecían varados en varias partes del mundo debido al cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus han regresado al país en los dos últimos meses, según lo reportó a Cancillería.

Coronavirus en Colombia, viernes 22 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | La Gobernación de Chocó anunció que se decretó un toque de queda nocturno y la ley seca para el municipio de Quibdó, medidas que regirán durante este puente festivo, en el horario entre las 8:00 p.m. y las 5 a.m.

Coronavirus Colombia | Más de 257 organizaciones sociales se han unido con el fin de exigirle al Gobierno el ser tenidos en cuenta en las políticas contempladas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en el país. Aseguran que, a raíz de la crisis, varias de estas se han visto obligadas a cerrar o no se están viendo incluidas en los decretos expedidos por las autoridades.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 18,330 casos confirmados de contagio y 652 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 4,431.

Coronavirus Colombia | Córdoba ya tiene cerca de 7 mil sancionados por violar la cuarentena. El Gobernador del departamento indicó que estudia la posibilidad de establecer sanciones sociales.

Coronavirus Colombia | Producción de café en Colombia caería en mayo por coronavirus. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. (Usda por sus siglas en inglés), la producción total año a año de café colombiano para mayo bajaría de 14,3 millones de sacos de 60 kilógramos a 13,8 millones de sacos.

Coronavirus Colombia | Investigan a alcaldes de Colombia por presunto sobreprecio de contratos durante la pandemia de coronavirus. Diez alcaldes en Colombia deberán responder a señalamientos de múltiples delitos, entre ellos el presunto sobreprecio en contratos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Coronavirus Colombia | 23 toneladas de aguacate hass zarparán desde Colombia con destino a Shanghai. A pesar de la incertidumbre en el comercio internacional que existe por el coronavirus, los aguacates colombianos se siguen abriendo mercado en Asia.

Coronavirus Colombia | Más de 900 trabajadores de la salud en Colombia se han contagiado de COVID-19. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer, en su más reciente boletín, que aumentó la cifra del personal de salud contagiado con coronavirus en Colombia.Ya son 915 casos, de los cuales 318 son auxiliares de enfermería, 185 son médicos, 130 son enfermeros, 58 del área administrativa y 33 son del personal de aseo y alimentación.

Coronavirus Colombia | Gobierno activa ‘Plan Espejo’ para el cierre de los ríos Putumayo y Amazonas. Lo está haciendo en coordinación con Perú, en el marco de la atención del coronavirus en zona de frontera.

Coronavirus Colombia | Comercio electrónico en Colombia, el que más crece de Latinoamérica. Colombia es el país de América Latina en donde más ha crecido el comercio electrónico durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, según un reporte de la consultora Kantar.

Coronavirus Colombia | Centro de Cali retoma su normalidad pese a restricciones por pandemia. Miles de vendedores, comerciantes y compradores, recorren las calles con algunas precauciones.

Coronavirus Colombia | Contraloría encontró presuntos sobrecostos por $420.000 millones en compra de suministros. El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se pronunció frente a las investigaciones que adelanta la entidad.

Coronavirus Colombia | Duque y otros mandatarios de la región acordaron tomar medidas unificadas contra el coronavirus. Los presidentes de Chile, Perú y Uruguay, más el secretario general de la OEA, participaron en el diálogo promovido por Colombia.

Coronavirus en Colombia, jueves 21 de mayo

Coronavirus Colombia | El Banco Central de Colombia recortaría su tasa de interés en 50 puntos base en mayo hasta un nuevo mínimo histórico de 2,75%, para aliviar la carga financiera de hogares y empresas en medio de la pandemia de coronavirus, reveló el jueves un sondeo de Reuters.

Coronavirus Colombia | En redes sociales circula un mensaje que asegura que, además, Colombia es el segundo mejor país en el mundo en saber manejar la emergencia. Colombia Check revisó los mensajes y encontró que no hay registro de que este organismo haya reconocido, evaluado y comparado el desempeño del país.

Coronavirus Colombia | Armada de Colombia entregó 21 toneladas de ayudas humanitarias en cuatro municipios de Nariño. A bordo del Buque de Apoyo Logístico ARC Bahía Málaga de la Armada de Colombia, adscrito a la Fuerza Naval del Pacífico, Marinos e Infantes de Marina transportaron 21 toneladas de ayudas humanitarias, entregadas a los pobladores de cuatro municipios costeros, del departamento de Nariño.

Coronavirus Colombia | Reportan 19 casos nuevos de coronavirus en la cárcel de Cartagena. Los centros penitenciaros del país se han convertido en grandes focos de contagio de coronavirus debido al hacinamiento que se vive en la mayoría de ellos.

Coronavirus Colombia | La carrera por salvar especies amenazadas en tiempos de COVID-19. En algunas regiones preocupa que la crisis económica, que trae consigo la pandemia, incremente las amenazas que han llevado a varias especies al borde de la extinción.

Coronavirus Colombia | El Pomar, compañía colombiana productora de lácteos , hace parte de aquellas empresas que durante la crisis provocada por el coronavirus ha logrado sostener empleos y aumentar las ventas. En conversación con Valora Analitik , el gerente de El Pomar, Nélson Molano, explicó que decidió dividir el balance del primer trimestre en dos partes: entre enero y febrero -antes de iniciar la coyuntura- y marzo, mes en el que comenzó el aislamiento preventivo.

Coronavirus Colombia | Video de policías golpeando a anciano causa conmoción en Colombia. Néstor Novoa, vendedor ambulante agredido, contó que “iba caminando y el agente me empujó, me volteó el carrito y me pegó en la cara un puño”. El adulto mayor grita “auxilio”, mientras varios uniformados lo esposan.

Coronavirus Colombia | MinHacienda confirma plan de aplazar pago de prima de junio. El pedido de varios empresarios de postergar la prima de mitad de año, que se debe pagar antes del 30 de junio a todos los empleados con un contrato legal, podría ser realidad según la más reciente declaración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien señaló que es una posibilidad que contempla el Gobierno.

Coronavirus Colombia | Continúa el alza en los precios del petróleo. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 5 millones de barriles la semana pasada, cuando los analistas esperaban un aumento.

Coronavirus Colombia | Nicolás Maduro asegura que Iván Duque planeó contagiar de coronavirus a Venezuela. Maduro asegura que la mayoría de los venezolanos contagiados obtuvieron el virus en Colombia.

Coronavirus Colombia | El fútbol profesional colombiano se encuentra gestionando el protocolo de seguridad para presentar al Gobierno Nacional y les habiliten retornar al campeonato. Sin embargo, desde la dirigencia solo se habla del torneo masculino de la primera división.

Coronavirus Colombia | La OPS advierte que hay 20.000 indígenas de la Amazonia con Covid-19. La crisis del coronavirus llega a la Amazonia, donde 20.000 indígenas han sido contagiados en una región que alberga más de 2.400 territorios nativos en ocho países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam.

Coronavirus en Colombia, miércoles 20 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | “Esta semana se reactivan las jornadas del Registro Bici en las calles de Bogotá. Estas acciones responden a la necesidad de reducir el número hurtos de bicicletas, aportar instrumentos para combatir la venta ilegal de ciclas robadas y tener un mecanismo válido para la devolución de las que recupere la policía”: Alcaldía de Bogotá.

Coronavirus Colombia | En los próximos días, se entregarán 6.020 kits más, todos ellos destinados a quienes no cuentan con un sustento en medio del aislamiento social y que acuden a la Terminal del Norte en busca de ayuda para regresar a Venezuela.

Coronavirus Colombia | En San Carlos violaron la medida de aislamiento por una pelea. Una multa fue lo que se ganaron dos mujeres que protagonizaron una pelea a golpes en una de las calles del barrio Playa Ángel, en el municipio de San Carlos, área Metropolitana de Montería.

Coronavirus Colombia | En Santa Marta ha continuado la búsqueda de asintomático portadores del coronavirus para evitar que más personas se contagien. En esta jornada se han tomado más muestras a vendedores de la plaza de pescados y mariscos.

Coronavirus Colombia | Autoridades de Salud de Bogotá han informado que han detectado nueve casos de coronavirus cuando hacían un recorrido en la Plaza de Paloquemao.

Coronavirus Colombia | Mañana, jueves 21 de mayo, comenzará la entrega del segundo giro de 160.000 pesos del programa Ingreso Solidario. Además, las personas que no tienen una cuenta bancaria y que no han percibido el primer giro del Ingreso Solidario, recibirán un solo depósito de 320.000 pesos.

Coronavirus Colombia | A partir del 1 de junio, Colombia ingresará al Aislamiento Preventivo Inteligente que implica la reactivación del comercio, funcionamiento de servicios médicos, restaurantes podrán adoptar la medida de recojo en tienda, las clases serán virtuales, entre otras disposiciones más.

Coronavirus Colombia | El 82% de proyectos de edificación en el país están en actividades: Camacol. Después de la tercera semana de reapertura del sector en medio de la emergencia económica, 2.180 proyectos de construcción volvieron a sus operaciones de obra bajo protocolos de bioseguridad.

Coronavirus Colombia | Así será el Programa de Apoyo al Empleo Formal de subsidios a nóminas. El Gobierno otorgará mensualmente y hasta por tres veces, un aporte por empleado correspondiente a un 40% del salario mínimo, es decir $351 mil.

Coronavirus Colombia | “Coordinamos con el Gobierno Nacional medidas para ir abriendo la economía”: alcalde Pumarejo. Pumarejo dio a conocer que se lleva a cabo un programa que busca beneficiar a las empresas y a los empresarios de Barranquilla.

Coronavirus Colombia | Cancillería anuncia once nuevos vuelos humanitarios para repatriar a colombianos en el exterior. Todos los connacionales que arribarán en los próximos días, deberán cumplir con la medida de aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá.

Coronavirus Colombia | Comerciantes del Centro preparan su reapertura. Los establecimientos del Paseo Bolívar en Barranquilla ya tienen el sello. Alcaldía capacitará a 40 mil trabajadores informales.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.