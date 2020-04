Este martes 7 de abril, sigue todo lo referente a coronavirus en México desde la plataforma de Depor. Los casos positivos de COVID-19 en México sigue aumentando y te informamos EN VIVO y DIRECTO con todo el minuto a minuto de las noticias. Al inicio del día, el país reporta 2.439 casos confirmados y 125 muertes. La epidemia de neumonía viral provocada por un coronavirus (COVID-19) se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento.

Pese a las medidas tomadas, en tierras aztecas comienzan a aparecer cada más casos de COVID-19 y aumenta la preocupación. Los casos positivos de COVID-19 en México sigue aumentando y te informamos con todo el minuto a minuto de las noticias.

Coronavirus en México, martes 7 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | El plan está basado en tres ejes: inversión pública y social, generación de empleos (al menos dos millones) y profundización de la austeridad de la administración pública federal.

Coronavirus México | El programa está enfocado en auxiliar a los trabajadores informales y la pequeña y mediana empresas, que son los más afectados económicamente por la emergencia sanitaria decretada por las autoridades de salud para evitar se propague la nueva enfermedad.

Coronavirus México | El presidente de México, AMLO, presentó un plan para hacer frente a la crisis económica surgida por la aparición de la pandemia de COVID-19, que había dejado hasta el lunes un saldo de 125 personas fallecidas.

Coronavirus México | De este modo se sitúa al país entre los países (valga la redundancia) con un entorno menos regulatorio menos sólido. México sufre de escasez de problemas de enfermería.

Coronavirus México | Hay de 20 a 29 trabajadores de la salud por cada 10 mil habitantes, un porcentaje muy lejos registrado de Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica.

Coronavirus México | El mandatario dijo que diario hará el llamado hasta que los dirigentes de los partidos se manifiesten, además aseguró que exhibirá a los partidos que no donen el presupuesto. AMLO indicó que los partidos podían donar en especie o en dinero, al menos la mitad de su presupuesto.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador le leyó la cartilla a los partidos políticos para que destinen, por lo menos, la mitad de su presupuesto para combatir la pandemia de COVID-19 que se expande por el mundo y México. “Yo les hago un llamado de manera respetuosa para que hoy mismo, mañana, ya los partidos manifestaran su disposición de entregar, o de no ejercer, la mitad, cuando menos, de sus presupuestos”.

Coronavirus México | Asimismo, en la actualidad, hay 633 pacientes recuperados del COVID-19. El país sigue con la curva de crecimiento con el COVID-19.

Coronavirus México | El país reporta 296 nuevos casos y 31 nuevos muertos. México cuenta con 2.439 pacientes positivos de COVID-19 y 125 fallecidos a la actualidad.

Coronavirus en México, lunes 6 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | El vocero aclaró que “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera, o en forma despreocupada. Si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias”.

Coronavirus México | La Organización Mundial de la Salud (OMS) subió la calificación del coronavirus Covid-19 , que pasó de epidemia a pandemia. En ese sentido reclamó a los países “tomen acción de manera urgente y agresiva”.

Coronavirus México | La OMS pidió a los países cautela para levantar las restricciones por el coronavirus: “Deben evaluar cada paso. Las restricciones mantienen reprimida la enfermedad. Si levantas las restricciones, tienes que tener primero un método alterno para suprimir las infecciones”.

Coronavirus México | Hasta el 5 de abril, la Secretaría de Salud en México reportó un total de 2.143 casos confirmados y 94 defunciones confirmadas por covid-19. En esta misma fecha, según la OMS, la tasa de mortalidad se situaba en el país en 0,4 por cada 100.000 habitantes.

Coronavirus México | A un mes de haber registrado su primer caso por COVID-19, México ha enfrentado la pandemia del coronavirus mediante una polémica estrategia que contrasta con algunas recomendaciones de la OMS.

Coronavirus México | En otras noticias, ingresan a Boris Johnson, primer ministro británico, a cuidados intensivos a causa del COVID-19.

Coronavirus México | Un día después del plan de presentación económica del presidente AMLO en donde no se contempla ningún apoyo para grandes empresas o bancos.

Coronavirus México | Los líderes del PAN, PRI y PRD, en el Senado de la República, presentaron este lunes un acuerdo emergente económico con 10 acciones prioritarias en materia de salud y economía ante la crisis del COVID-19.

Coronavirus México | Una opción que se maneja en la Liga MX es que la reanudación del fútbol sea con la Liguilla. La fase inicial sería con 10 equipos con descanso en la ronda inicial para el líder y sublíder del Torneo Clausura. Por ahora todo se encuentra en debate.

Coronavirus México | El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que del total de los casos confirmados, 76% se reportan como ambulatorios, es decir, que pueden sobrellevar la enfermedad en sus domicilios, mientras que el 24% han requerido de hospitalización.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en conversaciones con Cuba por un eventual apoyo médico para enfrentar la pandemia por el coronavirus, en momentos en los que su gobierno busca contratar a miles de especialistas de la salud.

Coronavirus México | Las celebridades del espectáculo tampoco han podido evitar contraer el letal coronavirus. Esta vez, la primera actriz de México, Cecilia Romo, ha sido diagnosticada con COVID-19.

Coronavirus México | AMLO aseveró que no habrá ningún despido para los trabajadores del Estadio, pero pidió más entrega y honestidad para la transformación del país.

Coronavirus México | Asimismo, AMLO también indicó que no generará más impuestos ni aumentará la deuda pública en esta época de crisis por el COVID-19.

Coronavirus México | AMLO ha asegurado que se bajará su salario y de todos los secretarios de Gobierno, así como también no habrá aguinaldos para los subdirectores para arriba en función pública para este años. Esta es una medidas de las Presidente del país.

Coronavirus México | Según las cifras oficiales obtenidas ayer por la noche, México registró 2.143 casos confirmados por COVID-19. Además, el número de fallecimientos por este virus que ataca a los pulmones ascendió a 94.

Coronavirus México | Buenos días. Sigue con nosotros el minuto a minuto de todas las incidencias del COVID-19 en todo el territorio mexicano.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la Covid-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la Covid-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.