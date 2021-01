¿Quieres un reto que juegue con tu vista, tu mente y tus demás sentidos? Pues llegaste al lugar correcto. Mira la siguiente imagen y resuelve: ¿dónde está la mujer? Pues cuando veas la respuesta quedarás boquiabierto con este desafío visual en redes sociales.

En la siguiente imagen, captada por el artista italiano Johannes Stötter, se esconde un secreto que responde a una ilusión óptica. Se ve a una ‘mariposa’ apoyada sobre una ‘margarita’, pero dicha escena no es lo que parece.

“¿Puedes encontrar a la mujer en la foto?”, miles de internautas han pasado horas revisando la instantánea para cumplir el desafío y solo pocos han logrado superar el reto viral de Facebook que es tendencia en España, Argentina, Perú, México y Estados Unidos.

Imagen viral

Esta es la imagen en cuestión. Sí, parece a simple vista que se trata de una mariposa, ¿no? Una mariposa posicionada en un girasol que ha sido captada en un momento inmejorable. Pero no, esa imagen oculta una mujer. ¿Oculta? Pues hállala.

¿Puedes ver a la mujer? El reto que pone a prueba tu visión en la imagen tendencia en redes. (Johannes Stötter)

Repetimos, no es un reto fácil de resolver, así que no te sientas mal si después de ver la imagen por varios segundos -o hasta minutos- te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. Es que no es un reto para todos.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del viral

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no pudiste superar tus límites visuales, o tener una percepción visual 10/10 que dé con la solución rápido. Aquí te la mostramos. Mira el video y quédate atónito.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

