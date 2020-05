Un video compartido en Facebook está en boca de miles de usuarios porque muestra el gracioso momento en que un padre intenta que su hija le prometa que no tendrá enamorado. La curiosa escena, registrada en una casa en Illinois, Estados Unidos, no tardó en volverse viral en la red social.

Resulta que el papá de esta historia había hecho que su hija se siente en sus piernas para poder conversar sobre un tema muy importante. Él quería que ella le asegurara que nunca en su vida tendrá parEl gracioso momento en que un padre intenta que su hija le prometa que no tendrá enamoradoeja.

Es por esa razón que, de acuerdo al viral de Facebook, le pidió que repitiera cada palabra que él diga, sin explicarle el motivo. La oración en concreto que quería escuchar era: “I promise daddy I will not have boyfriend” (“te prometo papi que no tendré enamorado”, en español). Su plan marchaba a la perfección, pues ella le estaba haciendo caso; sin embargo, cuando ya estaba por mencionar todo, la menor se dio cuenta de su intención.

Ella, al escuchar la palabra “boyfriend” se quedó callada y luego movió su cabeza en señal de negación y dijo “no”. Dicho accionar ocasionó que ambos se empezaran a reír, al igual que miles de usuarios de la plataforma.

El video viral de Facebook no deja de acumular reproducciones. Para muchos internautas de Estados Unidos, México y España, la grabación es única, pues posee la mezcla perfecta de humor y ternura.

