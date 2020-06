La pandemia de coronavirus ha provocado que muchos países se pongan en cuarentena para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Ya no hay fiestas, no hay cines, no hay muchos centros comerciales. Por eso, las personas han tenido que buscar nuevas formas para entretenerse sin salir de casa. Y han encontrado algunas muy ingeniosas.

Por ejemplo, un usuario de internet se inspiró en los certámenes de belleza, sobre todo en el Miss Mundo y Miss Universo. ¿Y qué hizo? Pues decidió organizar su propio concurso, pero de dedos y el video que grabó lo colgó en las redes sociales.

La cuenta La Sopa News, de Instagram, ha recogido esta grabación y la ha compartido con sus seguidores. En el video, se puede ver a dos dedos bañados en escarcha morada -lo que sería su vestido-, mientras desfilaban por una especie de pasarela. Incluso, hacían poses para deslumbrar al jurado invisible.

De hecho, los dos dedos representaban al país de Venezuela en este nuevo Miss Universo. “Que me dé unas clases (de modelaje)”, comentó la usuaria identificada como Nil; mientras que la internauta Ericka calificó la presentación como “espectacular”.

Sin duda, este video se ha vuelto viral en la red social de Instagram. Y es que la publicación de La Sopa News ya cuenta con casi 25 mil ‘me gustas’. Además, muchas personas han comentado. A la gran mayoría le encantó la presentación de la ‘miss Venezuela de dedos'.

