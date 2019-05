Game of Thrones: ¿regresarán los White Walkers? Así respondieron los showrunners [VIDEO]

Game of Thrones presentó "The Long Night", uno de los capítulos más intensos de toda la serie de HBO que dejó a los fans con el corazón en la mano luego de ver a algunos de sus personajes favoritos morir en la "Batalla de Winterfell".



Sin embargo, no todo parece ser tan fácil. A pesar de haber visto a Arya Stark asesinar al "Rey de la Noche", muchos seguidores han teorizado que no sería la última vez que veríamos a los White Walkers en lo que queda de la última temporada de Game of Thrones.

En una reciente entrevista con los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, Jimmy Kimmel les preguntó si habría alguna posibilidad de que los Caminantes Blancos regresaran a la serie antes del gran final de la producción de HBO.

Ambos esquivaron bastante bien las posibilidades de lanzar algún spoiler con varios "es probable", pero cuando el entrevistador les preguntó directamente si eso había sido todo para los White Walkers, Benioff se adelantó y dijo "no responderemos eso". ¿Regresará el "Rey de la Noche" a Game of Thrones ?