Día 71 del estado de emergencia e inicio de una nueva etapa en el estado de emergencia promulgado por el presidente de la República. Martín Vizcarra, junto a su gabinete de ministros, brindó su habitual conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, donde actualizó cifras del COVID-19 y últimas medidas del Gobierno para este estado excepcional.

En su último mensaje a la nación, el presidente confirmó que se iniciará progresivamente la siguiente fase de la reactivación económica, donde son varias las actividades disponibles para gran parte de la población.

14:33 horas | “El objetivo es que el Bono Familiar Universal atienda a las familias que lo necesitan y si se tiene que ampliar el padrón, haremos el esfuerzo para que llegue a esos hogares. Lo que está demorando es llegara los hogares más lejanos, pero existirá la opción de inscribirse”.

14:25 horas | “Depende de todos que la meseta de infección se reduzca en los próximos días. Nuestro compromiso es trabajar y que si hay un error, corregirse. En el Perú, hemos hecho 840 mil pruebas entre moleculares y rápidas. Tenemos muchísimas pruebas que algunos países de la región. Hasta la fecha hay 123.979 positivos, pero esas no son todas los casos en el país. Vamos a determinar aproximadamente cuántos peruanos tienen el COVID en su organismo”.

14:00 horas | “El Ministerio de Trabajo está viendo la posibilidad de que comience a haber una diferenciación en el inicio de la hora de trabajo para evitar aglomeraciones. Que cuando se reinicien los trabajos que no puedan ser remotos, los ingresos a trabajar no todo sean a las 8 am, sino que sea progresivamente. Los paraderos son focos infecciosos y debemos evitar esas aglomeraciones”.

13:52 horas | ″Actualmente en el país, tenemos 10.965 camas hospitalarias. Están ocupadas 8.097. En camas UCI, tenemos 1.078, pero utilizadas 909 -hasta el corte del día de ayer-. Es decir, tenemos 169 disponibles. No podemos quedarnos en esta situación. Nos hemos puesto una meta para duplicar la capacidad de respuesta hasta el 30 de junio. Lo más importante es que no todos los pacientes llegan al hospital y el cambio de fondo que estamos haciendo es que las personas positivas con síntomas en su domicilio, lo tenemos monitoreado y desde la próxima semana llegaremos a sus domicilios para darle tratamiento correspondiente".

13:45 horas | “Nosotros damos los parámetros, el esfuerzo, pero cada uno debe cuidarse y respetar lo establecido desde el inicio. La cuarentena continúa. Las personas que no tienen autorización laboral tienen que mantenerse en sus hogares. Si tienen que salir a adquirir productos en mercado, supermercado, farmacias o banco, tiene que salir uno, no en grupos. Estamos permitiendo que pueda salirse con vehículo particular pero solo dentro del distrito. Lo puede hacer, pero respetando, no sacarle la vuelta a la norma e irte de visita o a pasear. ”.

13:41 horas | “El transporte interprovincial no está permitido, pero sí el urbano para los ciudadanos dentro de la ciudad. Hemos hecho una evaluación en cuatro paraderos importantes en Lima y los resultados arrojaron que la estación del Metropolitano de Naranjal tuvo 15.33% de positividad, Matellini tuvo 13.41%; mientras tanto, la estación de la Línea 1 de Caja de Agua dio 43.71% y Gamarra dio 25.33%. Ellos no sabían, eran asintomáticos y fueron tranquilamente a tomar los servicios”.

13:37 horas | “No podemos funcionar como sociedad sin mercados. Tenemos que trabajar con los mercados abiertos y operativos, pero deben de haber cambios. Así no pueden continuar, con alto nivel de contagio. Sí se puede mantener un control en los mercados para evitar el contagio en la población. Tenemos que involucrar a los alcaldes para el cuidado de la salud, de los propios comerciantes”.

13:35 horas | “A partir de hoy, el toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así será en todo el Perú menos en regiones de mayor grado de infección como Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali, Ica y las tres provincias de costa de Áncash que son Santa, Casma y Huarmey, ellos tendrán toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Inmovilización total el día domingo hasta el 30 de junio”.

13:32 horas | “Hemos ido aumentando el número de personas que se han ido contagiando, pero del mismo modo, gradual y lentamente, comenzará la disminución. Hay que continuar con las tres medidas simples y efectivas para evitar el contagio. El lavado de manos con agua y jabón o desinfectantes, uso de mascarillas y el distanciamiento. Eso debe continuar y, respetando esas indicaciones, continuar incorporando actividades”.

13:28 horas | “Es una enfermedad nueva, no es improvisación, es información que se va actualizando conforme se avanza. Después del COVID-19, el mundo no va a ser el mismo y tenemos que prepararnos para esta convivencia. Pido disculpas si no se entendieron los lineamientos expuestos en la conferencia pasada”.

13:25 horas | “Poco a poco la población, todos tomamos conciencia y nos damos cuenta que venceremos la lucha si estamos unidos, juntos. Hemos llegado a la conclusión con los presidentes del mundo de que es un esfuerzo global, el mundo debe vencer el virus, no solo un país”.

13:22 horas | “Hoy iniciamos un nuevo período en el combate al COVID-19. El último domingo terminó el plazo de un tramo de la cuarentena y estado de emergencia, hoy es un período nuevo formalizado a través de un Decreto Supremo publicado en El Peruano. No es una simple continuidad de los estados de emergencia con cuarentena que venimos dando desde el 15 de marzo, sino incorpora conceptos diferentes que marcan la nueva convivencia. Son conceptos fáciles de fondo, pero difíciles de explicar. Son cambios de conceptos de vida, de hábitos que siempre hemos tenido y que para poder afrontar el virus debemos modificar”.

13:18 horas | Inicia la conferencia desde Palacio.