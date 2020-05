Chequea si te corresponde o no el Bono Universal de 760 soles y no perder la chance de inscribirte en el subsidio económico. Después de semanas de espera, se comenzó con el pago, con el objetivo de ayudar a las familias que dejaron de percibir un ingreso durante el estado de emergencia. No obstante, no todas las familias que esperaban estar consideradas en este bono han sido consideradas en el padrón, por lo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habilitó un portal con la RENIEC, para la inscripción de posibles candidatos a un segundo padrón. El “Registro Nacional de Hogares” recibió millones de solicitudes en cuestión de tan solo unas horas. Aquellos que fueron calificados a mediados de junio podrán ser parte del nuevo grupo de hogares que cobrarán el Bono de 760 soles. Conoce más sobre este subsidio, qué requisitos deben cumplir las familias para ser considerados y qué pasos seguir para cobrarlo. Vamos con la presente información del caso.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Universal?

Primero es necesario conocer si es que se aparece en el padrón de beneficiarios. Para ello se deberá ingresar a bonouniversalfamiliar.pe, donde deberán consignar el número y la fecha de emisión de su DNI. De haber sido incluido, se procederá a conocer qué método de pago se le asigno.

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE ENLACE

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

Listo

Bono Universal Familiar y Registro Nacional de Hogares: ingrese por link y empadrónese

¿Qué hacer si no aparezco en el padrón?

En caso de no acceder al Bono Familiar Universal, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe/login) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar. A continuación los pasos a seguir:

Ingrese a este enlace

Coloque su DNI y la fecha de emisión de su documento

Por último, debe aceptar cuando le aparezca un mensaje.

¿Desde cuándo puedo acceder a la web del Registro Nacional de Hogares?

Según la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro la plataforma del RENIEC para inscribirse en el Registro Nacional de Hogares estará nuevamente activa desde el sábado 23 de mayo. Tal como se hizo con la web oficial del Bono Universal de 760 soles, la plataforma del Reniec está lista para ingresar desde tempranas horas y aquí te dejamos el link.

El aplicativo del #RegistroNacionaldeHogares (https://t.co/o5lTagFwHE) está en funcionamiento. Hasta las 07.00 am de hoy sábado 23 de mayo, recibió un total de 16’504,795 visitas. pic.twitter.com/WpKJtjGRGH — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 23, 2020

¿Qué requisitos debo cumplir para cobrar el Bono Universal?

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente o Rural.

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuáles son las modalidades de pago?

Como lección aprendida de los otros bonos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas, evaluó los métodos de pagos más apropiados para la entrega de los 760 soles en una sola armada. Además, teniendo en cuenta el padrón de familias que forman parte de los programas sociales del Estado, se agregó una quinta modalidad, que es la misma que se aplica para el Bono Rural. Conoce aquí cada una de ellas.

1. Depósito en cuenta

Se realizará un depósito de 760 soles a cuentas registradas, de modo que puedan retirarlas de un solo golpe o en partes, pero en la entidad financiera a la que pertenezcan. También se podrá cobrar el dinero en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank

En caso se tenga una cuenta en Interbank, el retiro de este bono podrá hacerse desde los cajeros Globalnet. Solo necesitas descargarte el aplicativo para conocer más al respecto. También puedes informarte en la página web tunki.com.pe.

3. Banca por celular

Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Conoce más sobre esta modalidad en este video.

Bono Universal: si saliste beneficiado, conoce qué pasos seguir para cobrar por banca por celular

4. Giro en ventanilla

Para el uso de esta modalidad, se deberá elegir la región, provincia y distrito más cercano para el cobro del subsidio de 760 soles, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV)

El Bono Universal de 760 soles también será entregado, a través de vehículos de EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES (ETV), tal y como lo usa de manera periódica el Midis para el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales.

