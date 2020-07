Un nuevo reto visual que es solo para expertos, porque los aficionados están teniendo más de un problemas para resolverlo. Las redes sociales siguen generando este tipo de contenido en los últimos días, pero este que te traemos puede rozar el llamado ‘nivel Dios’, pues te generará muchas complicaciones y solo es encontrar un perrito entre los huevos diminutos apenas 30 segundos. ¿Puedes hacerlo? Anímate y reta a tus amigos.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Dicho esto, ¿estás preparado para resolver el nuevo reto?

Imagen del reto

Te mostramos la imagen viral que está generando muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, pues se ha convertido en uno de los retos visuales más complicados de los últimos días. Es un todo reto encontrar al diminuto perro entre estos huevos de pascua. ¡Resuélvelo!

Encuentra al perro entre los huevos diminutos de la imagen. (Multimedios)

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

La solución se podría tornar no tan complicada, si recuerda que, para este tipo de retos, debes tener presente que lo primero que debes hacer es hacer una división de cuartos de la imagen, porque ello ayuda a resolver este tipo de desafíos de una forma más sencilla.

Solución del reto

Si aún no logras encontrar al perrito escondido en la imagen, aquí te presentamos la solución. Como te comentamos líneas atrás, la división de cuarto ayuda mucho para solucionar estos desafíos, pues una vez hecho, la revisión es más exhaustiva y ordenada. El perro se encuentra al centro a la izquierda de la imagen.

Aquí te mostramos la solución de este difícil reto. (Multimedios)

Video viral que la rompe en TikTok

Un nuevo video se ha convertido en todo un viral en redes sociales. Dos albañiles se encontraban realizando una obra de construcción muy concentrados, poniendo ladrillo sobre ladrillo, sin imaginarse lo que realmente estaban haciendo.

Albañiles son virales por construir habitación sin puerta y su reacción al darse cuenta dio la vuelta al mundo. (TikTok)

“¡Nombres maestro! ¿Te digo que se nos olvidó? ¿Dónde está la puerta? Nada más dejamos ventana”, irrumpió una persona cuando el albañil, sobre un andamio, iba colocando los ladrillos de lo que sería la pared de esta habitación.

¡“Hijodesupincheeeeeeema”! La reacción del albañil mexicano se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Puedes ver el VIDEO COMPLETO en este LINK y todo lo que generó el viral del momento de TikTok y YouTube.

